Calciomercato Roma, c’è il sorpasso | Mourinho sorride

Le ultime voci provenienti dalla Spagna fanno sorridere i tifosi giallorossi: Tiago Pinto è in pole nella corsa a un talento per il mercato di gennaio.

Il calciomercato di gennaio si avvicina. Un appuntamento importante per la Roma, che cercherà di sfruttare la sessione invernale per migliorare in modo importante la rosa a disposizione di José Mourinho. L’avvio di stagione giallorosso, tra alti e bassi, tiene la squadra perfettamente in corsa per tutti i propri obiettivi. La qualificazione alla prossima Champions League rimane un traguardo possibile, così come c’è ottimismo sul prosieguo del cammino in Conference.

L’allenatore però in più di un’occasione ha sottolineato la necessità di rinnovare in maniera significativa l’organico della squadra. Troppi i ruoli in cui, in caso di assenza del titolare, la Roma rischia di trovarsi scoperta. E se nel reparto offensivo Mourinho può contare su alternative all’altezza, altrettanto non può dirsi per la difesa e per il centrocampo: è lì che Tiago Pinto cercherà di rinforzare maggiormente la squadra.

Calciomercato Roma, Pinto in pole | Superata la concorrenza

Nonostante l’elenco delle priorità sia chiaro, il General Manager giallorosso rimane attento e monitora tutte le possibili opportunità che il mercato offrirà a gennaio. D’altra parte, l’inserimento di calciatori di grande qualità rappresenta uno step indispensabile nel percorso di crescita della Roma e il compito di Pinto in questa fase è quello di non farsi sfuggire possibili, importanti affari.

Tra questi si può senz’altro inserire Lucas Vazquez. L’esterno sembra destinato a lasciare il Real Madrid a gennaio e, come vi abbiamo raccontato ieri, Tiago Pinto segue con attenzione la sua situazione. Le ultime informazioni disponibili possono far sorridere i tifosi giallorossi: la Roma, secondo elgoldigital.com, sarebbe in questo momento in pole per arrivare al calciatore. Su Vazquez è forte la concorrenza del Betis, ma la maggiore capacità economica avrebbe messo il club giallorosso in posizione di vantaggio rispetto agli spagnoli. Decisiva sarà la volontà del giocatore, che intende scegliere bene la sua prossima destinazione: Vazquez vuole tornare ad essere protagonista e andrà dove potrà essere centrale nel progetto.