Verso Venezia-Roma, Mou lo fa fuori | Escluso dai convocati

Venezia-Roma, la decisione di Mourinho spiazza tutti, e non può non alimentare voci di mercato: cosa sta succedendo.

Nel lunch match domenicale, la Roma sfiderà il Venezia nella gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A; attualmente i giallorossi occupano il quarto posto in graduatoria in coabitazione con l’Atalanta, appaiati a 19 punti, motivo per il quale la trasferta in laguna si carica di una valenza duplice.

Vincere non solo garantirebbe tre punti di vitale importanza per il cammino di Abraham e compagni, ma contribuirebbe anche a rendere più disteso un ambiente che inevitabilmente ha bisogno di un’iniezione di fiducia rivitalizzante. C’è molta attesa per capire quali saranno l’undici titolare che scenderà in campo contro la compagine di Zanetti, anche perché giovedì i capitolini sono scesi in campo contro il Bodo Glimt, in Conference League: a tal proposito, c’è una novità importante che figura tra i convocati della Roma.

Roma, Mourinho lo gela: Darboe non convocato per il Venezia

Secondo quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, infatti, non figurerebbe nella lista dei convocati Ebrima Darboe, l’esclusione del quale sarebbe da ascrivere ad una scelta tecnica. Molto probabilmente, a causare questo tipo di scelta di Mou, è stata anche la prestazione poco brillante fornita dal giovane centrocampista in occasione della sfida contro il Bodo Glimt.