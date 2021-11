Venezia-Roma, non recuperano dall’infortunio | Doppio forfait per Zanetti

Venezia-Roma, queste le esclusioni ufficiali per i padroni di casa. Zanetti costretto a due rinunce.

Il lunch match di domani, domenica 7 novembre, chioserà un ciclo di impegni ravvicinati quanto complicati che ha visto i giallorossi affrontare alcune delle compagini più importanti e attrezzate del nostro campionato. Di fronte la Roma si troverà una squadra finita nuovamente ai margini della classifica ma che ha dimostrato, soprattutto nel match dello scorso mese con la Fiorentina, di essere una rosa ostica e da non sottovalutare.

I capitolini, dal proprio canto, sono reduci da due delusioni, immediatamente successive a due gare che invece avevano dato l’impressione di poter archiviare l’infausta parentesi di Conference League contro il Bodo Glimt. In seguito al pareggio con il Napoli e alla vittoria in rimonta con il Cagliari, la rosa dello Special One si è però arresa di fronte al Milan e non è andata oltre il 2 a 2 contro lo stesso Bodo, nel match di ritorno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto beffato | Futuro in Premier