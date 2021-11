Venezia-Roma, Pellegrini c’è | Altra assenza a sorpresa

Venezia Roma, Pellegrini è stato convocato: tuttavia, c’è da segnalare un nuovo infortunio. Le ultime in casa giallorossa.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Venezia-Roma, la cui vigilia per i giallorossi è stata monopolizzata dai dubbi legati alla condizione fisica di Lorenzo Pellegrini, che tuttavia è stato convocato per il lunch match domenicale.

A rivelarlo è Jacopo Aliprandi de “Il Corriere dello Sport“, secondo il quale il capitano stringerà i denti per dare il suo contributo, in una compagine che in questo scorcio di stagione non può prescindere dalla tecnica e dalla qualità del proprio calciatore più rappresentativo. Tuttavia, con Vina out, Mourinho dovrà far fronte ad una nuova tegola, motivo per il quale sarà nuovamente schierato Ibanez nella posizione di terzino sinistro.

Venezia-Roma, Calafiori out per infortunio: le ultime

Per la sfida contro il Venezia, infatti, non sarà disponibile Calafiori, fermato da un problema fisico; altra assenza per Mou, che si aggiunge a quella di Darboe, con il centrocampista che non è stato convocato, però, per scelta tecnica. Le condizioni del laterale mancino verranno valutate nel corso delle prossime ore quando verosimilmente verrà sottoposto ad esami strumentali più approfonditi.