Calciomercato Roma, doppio intreccio con Spalletti | Arrivano gratis

Si profila, in vista della prossima stagione, un doppio duello di mercato tra Roma e Napoli all’inseguimento di due parametri zero.

Le vie del calciomercato, si sa, sono infinite. E così mentre dirigenti e procuratori lavorano in vista della sessione di gennaio, sottotraccia sono già cominciate le grandi manovre che riguarderanno le trattative della prossima estate. La Roma non fa eccezione e con il General Manager Tiago Pinto rimane vigile e attiva su più fronti. Tanto per il calciomercato invernale, quanto per le opportunità in vista di giugno.

Già, perché il dirigente portoghese, sin dalla chiusura del mercato estivo, sta lavorando su più fronti. Da una parte c’è la necessità di rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho già durante la stagione in corso. In questo senso le priorità sono l’arrivo di uno o due centrocampisti di spessore e di un giocatore versatile nel reparto difensivo. A questo, però, si aggiunge l’intenzione della dirigenza di lavorare per farsi trovare pronta a giugno, quando alcuni calciatori potrebbero liberarsi a parametro zero.

Calciomercato Roma, che intrecci con il Napoli | Duello sui parametri zero

Ed è proprio sul capitolo dei parametri zero che corre, in questi giorni, una doppia sfida tra la Roma ed il Napoli. I partenopei, come noto, sono alle prese con la spinosa questione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il Capitano partenopeo andrà in scadenza a giugno e il prolungamento è tutt’altro che scontato. La Roma lo segue, lo vuole ed è fortemente in corsa per farlo suo a zero. Ma Insigne non è l’unico free agent che Pinto segue con attenzione.

Anzi, un posto di riguardo nella lista del General Manager giallorosso lo ricopre Jérémie Boga, esterno offensivo del Sassuolo a sua volta prossimo alla scadenza del contratto. Il funambolico laterale ivoriano ha impressionato in queste stagioni in Emilia per velocità e capacità di saltare l’uomo. Caratteristiche che fanno gola a molti. Non a caso, come spiega oggi Il Corriere dello Sport, anche il Napoli pensa seriamente a lui, anche come possibile alternativa ad Insigne qualora il Capitano decidesse di trasferirsi altrove. Ecco quindi che lo scenario che si profila racconta di un doppio intreccio che vede Roma e Napoli battagliare per Insigne e Boga. Una prospettiva affascinante che vedrà presto nuovi sviluppi. Per Pinto, l’imperativo è non farsi scappare occasioni di questo calibro.