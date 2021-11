Nuovo allenatore ufficiale | Esordio contro la Roma

Nuovo allenatore annunciato dal club in serata. Di seguito la nota ufficiale arrivata come conferma alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

Il tour de force catalizzato a metà ottobre dalla sfida contro la Juventus si è chiosato nel peggiore dei modi in quel di Venezia quest’oggi, domenica 7 novembre. Il lunch match contro i lagunari ha visto i padroni di casa andare subito in vantaggio con Mattia Caldara, alla cui rete hanno risposto i timbri di Shomurodov e Abraham.

Nonostante il vantaggio ottenuto sul finire del primo tempo, Pellegrini e compagni si sono fatti rimontare e sono alla fine usciti dal campo a testa china e, soprattutto, con una sconfitta destinata a far discutere non poco nelle prossime due settimane di congelo del campionato. Al termine della sosta, lo scacchiere di Mourinho si troverà ad affrontare lo spezzone decisivo per l’approdo alla fase successiva di Conference. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare degli impegni di campionato che metteranno i capitolini contro rose più e meno altisonanti, tra cui Inter e Atalanta.

Il primo impegno ad attendere loro sarà quello in trasferta contro il Genoa, in programma il 21 novembre alle 20.45.

Nuovo allenatore ufficiale: l’annuncio del Genoa su Shevchenko

Le trasferte liguri hanno da sempre rappresentato un’importante insidia all’ombra del Colosseo. Se a ciò si aggiunge il momento di difficoltà vissuto dalla squadra e le grandi novità vissute in casa Grifone, si comprende facilmente come Genoa-Roma si appresti ad essere una sfida tutt’altro che semplice.

I rossoblù hanno infatti in queste ore annunciato lo storico ex Milan come nuovo tecnico, arrivato ad interim per sostituire Davide Ballardini. Quest’ultimo paga un inizio di stagione non positivo e il pareggio rimediato lo scorso venerdì in casa dell’Empoli. Di seguito il comunicato ufficiale della società di Preziosi.

“Il Genoa CFC annuncia che Andriy Shevchenko ha raggiunto un accordo con 777 Partners e guiderà il Grifone fino al 30 giugno 2024. Il club e 777 Partners accolgono calorosamente mister Shevchenko e gli augurano un lavoro fruttuoso alla guida del club più antico d’Italia”.

Non è mancata la repentina risposta social dell’ucraino, che si è così espresso: “Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia“.