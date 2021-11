Venezia-Roma, ennesima vergogna | Marelli alza la voce

Un copione già visto in casa Roma, ennesima prestazione arbitrale insufficiente. Al netto degli errori tecnici della squadra, ancora una volta le sviste arbitrali fanno la differenza. Anche Marelli alza la voce.

Ci risiamo, storia già vista nell’ambiente giallorosso. Gli errori arbitrali condannano la Roma, nuovamente. Stavolta la moviola non ammette repliche e ad alzare la voce ci pensa anche il solitamente moderato Luca Marelli. L’ex arbitro, ora commentatore DAZN, se la prende direttamente con Aureliano. Gravissimo errore nella concessione del rigore al Venezia.

Curva Sud dixit, la Roma esce ancora una volta condannata dagli errori arbitrali. Il settore giallorosso ad inizio gara era stato profetico: ” Noi daremo sempre fastidio. As Roma siamo con te“. Lo striscione esposto nel settore rimarca quanto gli errori arbitrali siano protagonisti di questa parte di stagione. Lo stesso Mourinho, nel post gara, ha evitato di commentare direttamente l’episodio “Quando gli episodi si accumulano settimana su settimana e paragoni le situazioni simili pensi che è meglio stare zitto. Mi sono chiesto il perché e ho risposto ma non posso parlare.” Puntuale anche nella sconfitta di quest’oggi lo zampino dell’arbitraggio, stavolta sotto accusa è finito Aureliano.

Leggi anche: Voti Venezia-Roma 3-2, arbitro e tre big giocano per loro

Venezia-Roma, Luca Marelli alza la voce

Luca Marelli è un ex arbitro di calcio, da questa stagione commentatore tecnico arbitrale dell’emittente DAZN. L’ex fischietto, solitamente pacato, non ammette repliche stavolta. Sotto accusa il rigore concesso al Venezia, il fallo fischiato a Cristante ha lasciato sconcertato il commentatore, ecco il Tweet.

Spinta di #Kiyine su #Ibanez. Vabbé, ci può stare di lasciar correre.

Il rigore (fischiato in ritardo) per fallo di #Caldara su #Cristante lo trovo invece inspiegabile.

Rigore oggettivamente inesistente e fatico a comprendere il mancato intervento del #VAR.#VeneziaRoma — Luca Marelli (@LucaMarelli72) November 7, 2021

Rigore inspiegabile per Marelli, la sentenza è a senso unico. Episodio troppo simile ad altri già visti quest’anno. Basti pensare al rigore non concesso su Pellegrini contro il Milan. Lo stesso Pellegrini venne ammonito, nella gara interna contro l’Udinese, dopo un fallo identico a quello non sanzionato quest’oggi su Ibanez. Marelli sorvola in questo caso, ma ai tifosi giallorossi il dettaglio non può sfuggire. Quasi tutte le sconfitte di Mou sulla panchina giallorossa sono state accompagnate da gravi sviste arbitrali, la vergogna si è ripetuta a Venezia.