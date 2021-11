Calciomercato Roma, l’esubero fa muro | Resta fino a giugno

Si prevede una sessione di calciomercato infuocata in casa Roma. Sarà un gennaio all’insegna delle porte girevoli. Non solo tanti movimenti in entrata, ecco il punto sulle cessioni degli esuberi.

La Roma dovrà intervenire con forza sul calciomercato di riparazione. La via tracciata da Mourinho è chiara, il tecnico l’ha sottolineata anche in occasione dell’ultima sconfitta. Dopo la gara persa sul campo del Venezia il tecnico è ritornato su un punto messo in evidenza nelle scorse settimane, la rosa non è all’altezza delle ambizioni.

Nuova grana all’orizzonte per Tiago Pinto. Il General Manager è già concentrato sulla sessione di mercato di riparazione. Si prevede una finestra di calciomercato accesa in casa Roma, evidenti le lacune nella rosa a disposizione di Mou. Il tecnico portoghese è tornato sul punto critico anche in occasione dell’ultima sconfitta dei giallorossi, rimediata sul campo del Venezia. A fine gara Mourinho non si è risparmiato, il messaggio alla dirigenza è stato chiaro.

Calciomercato, nuova grana in casa Roma | L’ex fa muro

Tante entrate si aspetta Mou, tante uscite dovrà piazzare Tiago Pinto. Il tandem portoghese dovrà lavorare in armonia su entrambi i fronti, ma non mancano i problemi. Un nuovo esubero è pronto ad alzare il muro, rifiutando la cessione a gennaio. Scenario paradossale per Pinto, simile a quanto successo quest’estate riguardo la mancata cessione di Nzonzi.

Sono rimasti in due fuori rosa, tra gli esuberi d’inizio stagione. Parliamo di Federico Fazio e Davide Santon. Stando a quanto riporta il sito Calciomercato.com non dovrebbero esserci problemi per la cessione del centrale argentino. Fazio avrebbe ancora un discreto mercato in Spagna ed in patria. Nuovo ostacolo invece per quanto riguarda l’eventuale cessione di Santon. Finora c’è stata una sola richiesta dalla Turchia, rispedita prontamente al mittente dall’entourage del calciatore. A meno di clamorosi ribaltoni non dovrebbero arrivare richieste neanche a gennaio, in tal caso il terzino rimarrebbe legato contrattualmente ai giallorossi fino a giugno.