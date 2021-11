Roma prima e Lazio ultima, la classifica che sorride ai Friedkin

Una buona notizia in un periodo decisamente buio. C’è una speciale classifica che vede la Roma in testa e la Lazio ultima in classifica. Ecco la graduatoria che sorride ai Friedkin.

La Roma sta vivendo il peggiore dei momenti dall’arrivo di Mourinho. La sconfitta rimediata a Venezia ha visto i giallorossi scivolare dalla quarta alla sesta posizione. Ma c’è una classifica che sorride decisamente alla proprietà americana, i Friedkin sono primi in Italia. Ben diversa la situazione dei rivali biancocelesti, la Lazio è ultima in Serie A.

Un raggio di sole nella tempesta in casa Roma. I giallorossi sono reduci da un periodo decisamente buio, solo una vittoria nelle ultime sette partite. Usciti sconfitti anche dallo stadio del Venezia, ancora una volta decisive le sviste arbitrali. Ci si aspettava sicuramente di più dopo una partenza a razzo dagli atleti giallorossi, ma al momento rimane una stagione in chiaroscuro. Mentre la classifica fa tremare Mou, in un colpo solo scavalcato da Lazio ed Atalanta, c’è una nuova graduatoria che accende la speranza.

Leggi anche: ESCLUSIVO | Budel (Dazn): “Dominio Roma, non era rigore. Ecco cosa serve”

La classifica che fa sognare i Friedkin, Roma prima e Lazio ultima

Ecco la graduatoria che fa sorridere i Friedkin. A stilare la speciale classifica ci ha pensato il Cies, l’Osservatorio sul mondo del calcio. Parliamo della classifica delle squadre più “sostenibili“, i giallorossi sono in vetta in Serie A. Tra i criteri valutati ci sono l’età dei calciatori, anni in prima squadra e durata dei contratti oltre ad altri fattori minori.

Sul tetto d’Europa c’è il Manchester City, gli inglesi vantano una rosa dall’età media di 27,06 anni. Per quanto riguarda la Serie A a farla da padrone è invece la Roma. I giallorossi precedono il Milan di una posizione, ecco i dati che sono valsi il primato. I giallorossi hanno una rosa da 26,6 anni di età media, 1,9 anni la media di presenza in prima squadra, 3,1 anni la media dei contratti dei calciatori. Tredicesimo posto in Europa e primo in Italia, davanti ai rossoneri. Classifica che non sorride a Lotito, la Lazio infatti occupa l’ultimo posto della graduatoria, complice l’età media oltre i 30 anni.