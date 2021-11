Roma, ultim’ora da Coverciano | La decisione su Zaniolo e Pellegrini

Roma, arriva la notizia relativa ai due nazionali italiani giallorossi. Queste le ultime a riguardo.

Dopo l’infausto scacco contro il Venezia, gran parte dei nazionali militanti nella squadra capitolina hanno lasciato Trigoria per raggiungere i rispettivi club delle Federazioni e prendere parte agli impegni valevoli per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar. Dopo le pause di fine agosto e inizio ottobre, è arrivata anche la terza sosta del campionato.

Plurimi i giocatori partiti in queste ore ma altrettanti quelli rimasti a Trigoria, con i quali, infortunati a parte, Mourinho avrà la possibilità di lavorare nei prossimi giorni a partire dalla ripresa degli allenamenti, in programma domani, martedì 9 novembre. Al centro tecnico sono rimasti gli indisponibili Vina, Calafiori, Smalling e Spinazzola ai quali si aggiungeranno nelle prossime ore altri due tesserati.

Roma, Pellegrini e Zaniolo lasciano Coverciano: i motivi

Dopo aver raggiunto il ritiro a Coverciano, sia Zaniolo che Pellergini faranno rientro nella Capitale, a causa di una problematica fisica che avevano accusato prima della partenza e acuita dalla gara di ieri. Il numero 7 è rimasto in campo per 90 minuti mentre per quanto riguarda l’ex Inter, pur avendo giocato solo lo spezzone finale di gara, si è preferito seguire anche nel suo caso la strada della prevenzione.

Pellegrini è ancora alle prese con il sovraccarico al ginocchio che gli ha causato non pochi fastidi nelle ultime settimane mentre per quanto concerne il classe ’99, quest’ultimo ha rimediato un affaticamento al polpaccio. Escluse però, con grande sollievo per mister e tifosi, lesioni per lui. Seguiranno aggiornamenti.