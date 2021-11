Calciomercato Roma, la sua volontà appare sempre più manifesta: svelato il piano per il colpo già a gennaio.

Nelle ultime uscite stagionali, la difesa della Roma ha denotato molti problemi: sono ormai tanti gli errori individuali e di reparto che stanno impedendo alla compagine di Mou di spiccare in vola, impelagandola nei suoi stessi difetti.

Motivo per il quale, oltre all’acquisto di un centrocampista in grado di innalzare il tasso tecnico, fisico e qualitativo della mediana, lo Special One ha chiesto almeno un difensore: il tecnico lusitano, in realtà, preferirebbe che, oltre ad un vice Karsdorp, venisse acquistato anche un centrale d’esperienza, anche perché Chris Smalling non offre le giuste garanzie fisiche, e Kumbulla non sta rispondendo positivamente agli stimoli ricevuti da Mou, al quale non dispiacerebbe affatto, ad esempio, puntare su Dani Ceballos, in uscita dal Real Madrid, e desideroso di intraprendere una nuova esperienza.

Calciomercato Roma, colpo Dani Ceballos: il piano del Betis Siviglia che spiazza tutti

Ha suscitato non poche critiche, da parte dei tifosi madrileni, la scelta di Ceballos di assistere al derby tra Betis e Siviglia direttamente dallo stadio Benito Villamarin; decisione che , secondo quanto riportato da As, è suffragata dalla reale intenzione del Betis di affondare il colpo per il difensore già a gennaio, dopo aver tentato, invano, di raggiungere l’accordo la scorsa sessione estiva di calciomercato. L’intenzione del club spagnolo sarebbe quella di mettere le mani su Ceballos già a gennaio, acquistandolo in estate; per quanto riguarda il pagamento dell’ingaggio, si ragiona su un contratto spalmato su più anni. Per “risparmiare” spazio salariale, si sta cercando di accelerare l’addio di Joel Robles, estremo difensore al quale fino ad ora non è stato concesso neanche un minuto di gioco.