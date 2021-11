Calciomercato Roma, talento per Mou | Prezzo stracciato

La Roma è arrivata alla sosta Nazionali nel peggiore dei modi. La sconfitta trovata a Venezia ha messo in mostra gravi lacune difensive. Ecco il nome nuove per gennaio, giovane talento per Mou.

Da settimane in casa Roma tante attenzioni ruotano intorno al calciomercato. A gennaio Mourinho vuole una nuova rivoluzione, lo ha fatto capire in tutti i modi. La più recente delle sconfitte ha evidenziato un problema già visto in Conference, la difesa ha bisogno di rinforzi. C’è un nome nuovo per Mou, una vera e propria promessa talentuosa.

E’ un periodo decisamente buio per Josè Mourinho sulla panchina giallorossa. La sconfitta trovata sul campo del Venezia ha chiuso un mini ciclo terribile per i giallorossi, capaci di trovare una sola vittoria negli ultimi setti incontri. La più recente delle sconfitte ha messo in luce diversi problemi, a prescindere dall’ennesimo gravissimo torto arbitrale subito. Nella gara del “Penzo” sono arrivati segnali contrastanti, da un lato una buona produzione offensiva che ha fatto ritrovare il gol agli attaccanti, dall’altro una pessima prestazione difensiva. A gennaio è molto probabile che si intervenga anche in difesa.

Calciomercato Roma, nuovo talento per la difesa

Otto gol incassati in due gare dal Bodo-Glimt, tre dal Venezia. La situazione difensiva in casa Roma suggerisce di intervenire sul mercato di riparazione. Da un lato la condizione fisica di Smalling appare sempre più precaria, dall’altro le prestazioni insufficienti di Kumbulla hanno messo il centrale albanese ai margini della rosa.

Secondo quanto raccolto dal sito Calciomercato.it i giallorossi avrebbero messo gli occhi su un giovane talento turco. Si tratta del classe 2003 Taha Altikardes, al momento in forza al Bursaspor. Presenza fissa nella nazionale turca Under 19, viene considerato uno dei talenti più cristallini in patria. Si potrebbe prendere ad un prezzo davvero stracciato, la quotazione è intorno ad 1 milione e mezzo di euro. Sulle tracce del talentuoso difensore anche vari club di Bundesliga, a gennaio è molto probabile un suo addio alla Turchia.