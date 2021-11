Calciomercato Roma, Incognita Rangnick | Pronto lo scippo

Calciomercato Roma, c’è l’incognita Rangnick che potrebbe portare allo scippo. Sul centrocampista si potrebbe muovere lo United

Non se la passa bene il Manchester United, praticamente distrutto, nel derby contro il City, in casa. E la situazione rimane assai calda. La panchina di Solskjaer, ogni settimana, appare sempre di più a rischio, anche se alla fine il norvegese è riuscito quasi sempre a salvarsi. Ma potrebbe cambiare tutto nelle prossime settimane, qualora i risultati stentassero ad arrivare.

Da quelle parti si fanno assai insistente le voci che vorrebbero Rangnick come possibilità sostituto. Il tedesco è stato anche accostato negli anni scorsi al Milan. E adesso appare sicuramente possibile un suo approdo in Premier League. Lo United dei Glazer ci starebbe pensando. Anche se, una decisione definitiva ancora non c’è. Ma verrà sicuramente presa nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, su Zakaria anche lo United

E stando a quanto riportato da manchestereveningnews.co.uk, uno dei possibili acquisti del Manchester United, qualora sulla panchina dei Red Devils arrivasse appunto il tedesco, potrebbe essere lo svizzero Zakaria, in scadenza con il ‘Gladbach, che è cercato in maniera insistente dalla Roma, che già in estate voleva chiudere ma che non c’è riuscita. Senza dimenticare che il centrocampista fa gola anche alla Juventus, pronta a cercare un assalto nel prossimo mese di gennaio. Una situazione, così come quella citata prima, assai calda.

Nelle scorse settimane si era parlato anche dell’offerta economica che la Roma era pronta a fare al club tedesco per strapparlo nei prossimi mesi: la pressione di Mourinho nei confronti di Pinto sembrava avesse fatto centro, con il general manager portoghese pronto a mettere sul piatto 5-6 milioni di euro per chiudere per un calciatore in scadenza. Che non era, e non è, una cifra di poco conto pensando che Zakaria, a gennaio, potrebbe firmare per il suo nuovo club. Ma la concorrenza, però, si sta facendo sempre più importante.