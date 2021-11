Roma, giallo sulla convocazione | Arriva l’annuncio ufficiale

Roma, arrivano le dichiarazioni ufficiali da parte della Nazionale. Svelato il mistero delle ultime ore.

Dopo l’infausta quanto inattesa battuta di arresto a Venezia, arrivata a chiusura di una settimana tutt’altro che brillante, iniziata con lo scacco casalingo contro il Milan e proseguita con il pareggio per 2 a 2 con il Bodo Glimt, è finalmente arrivata la sosta delle Nazionali. Diversi tesserati giallorossi hanno già raggiunto i club del proprio Paese per prendere parte agli impegni in programma nelle prossime due settimane, valevoli per l’approdo in Qatar 2022.

Si tratta, questo, di un periodo vissuto sempre con grande apprensione nella Capitale, a causa dei non pochi infortuni rimediati in passato con la casacca delle rispettive federazioni da parte di giocatori giallorossi. Se a ciò si aggiunge l’infelice situazione vissuta all’ombra del Colosseo, è facile comprendere come i prossimi giorni saranno caratterizzati da un’atmosfera e un umore tutt’altro che allegri.

Resta però da segnalare una situazione che ha catturato non poco l’attenzione delle ultime ore e legate ad un giovane giocatore giallorosso, piacevole “scoperta” di Mourinho e che ha già fatto il suo esordio con la casacca capitolina.

Roma, chiarita la situazione di Felix: l’annuncio del Ghana

Tra le tante convocazioni attese, ce n’è stata infatti una che ha colpito molti e che ha portato con sé diverse discussioni relativamente ad una situazione recentemente nata. Ci riferiamo a quella da parte della Nazionale ghanese di Afena-Gyan Felix, attaccante classe 2003, lanciato da Mourinho due settimane fa in occasione della trasferta sarda con il Cagliari.

La scelta ha catalizzato non pochi dubbi, considerando la giovane età e lo scarso minutaggio del numero 64 ottenuto fin qui. Le stesse perplessità sono però state acuite ulteriormente dai rumors, rivelatisi poi infondati, circa il presunto rifiuto da parte del giocatore alla chiamata del CT. Di seguito le dichiarazioni del portavoce del Ghana, rilasciate presso il portale “Ghanasoccernet” e arrivate per far luce sulla situazione.

“Quando convochiamo un giocatore, inviamo una comunicazione ufficiale ai club, il quale poi risponde qualora il diretto interessato sia impossibilitato a rispondere presente per una qualche problematica. La Roma non ci ha scritto di eventuali perplessità, quindi ci aspettiamo che Afena-Gyan si unisca a noi. La Roma non ha inviato alcuna informazione relativa a un infortunio al ginocchio o cose del genere. Sono ottimista ed è uno dei giocatori che aspettiamo. Entro la fine della giornata dovrebbe arrivare”. Tra i convocati, però, al momento non figura il giallorosso, sotto il cui nome è riportata la voce “Indisponibile”.