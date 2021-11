Roma, corre verso il recupero | Torna col Genoa

Si accende una speranza in casa Roma, l’infortunio sembra essere alle spalle. I riscontri medici hanno dato esito positivo, ora corre verso la convocazione. Potrebbe tornare contro il Genoa.

La sosta Nazionali in casa Roma è arrivata in un momento buio. L’ultima sconfitta trovata a Venezia ha abbassato ulteriormente il morale dopo parecchi passi falsi. I giallorossi torneranno in campo contro il Genoa il 21 novembre. Mourinho potrebbe avere a disposizione nuove forze fresche, l’infortunio sembra alle spalle.

La sosta Nazionali ha chiuso un mini ciclo drammatico in casa Roma. La sconfitta contro il Venezia ha fatto emergere nuovamente tanti problemi difensivi, letali sommati all’ennesimo arbitraggio vergognoso. Ora è tempo di rimettere assieme i cocci, Mourinho dovrà essere abilissimo a ritrovare lo smalto e l’entusiasmo d’inizio stagione. Finora la partenza a ritmi altissimi non ha trovato seguito nell’allungo, ora sarà fondamentale il nuovo start. La Roma tornerà in campo, nuovamente in trasferta, il 21 novembre. Ad attendere i giallorossi ci sarà il Genoa, fresco del cambio allenatore. Ribaltone sulla panchina del Grifone, affidata a Andriy Shevchenko.

Buone notizie in casa Roma, un recupero contro il Genoa

Fondamentale sarà il recupero dei tanti infortunati. Preoccupano non poco le condizioni di Pellegrini e Zaniolo, non a disposizione di Roberto Mancini. Niente Nazionale neanche per i due terzini sinistri, Vina e Calafiori restano a Trigoria a cercare di recuperare dai rispettivi guai fisici. Il rischio è di non aver terzini mancini neanche a Genova, sono in tre out con il lungodegente di Spinazzola.

Una buona notizia arriva dalle condizioni di Chris Smalling. Il centrale inglese è alle prese con l’ennesima lesione muscolare, stavolta al flessore della coscia. Indisponibile dalla gara interna del 3 ottobre contro l’Empoli. Ennesimo stop preoccupante per lui, che ha acceso anche la spia su eventuali movimenti di mercato a gennaio. Ora il recupero sembra ad un passo, il consulto a Londra ha dato l’esito sperato. Il centrale potrebbe tornare almeno tra i convocati contro il Genoa. Sarebbe ideale il suo pieno recupero, tante gare ci separano dal mercato di riparazione.