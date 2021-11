Roma, Mou sotto attacco | I tifosi si schierano sui social

Roma, i social sembrano aver ponderato una posizione all’unisono relativamente al particolare momento dei giallorossi.

Che i capitolini non stiano vivendo un momento felicissimo è sotto gli occhi di tutti. Dopo la sosta di ottobre, Pellegrini e colleghi hanno ottenuto solo quattro punti. Frutto, questi, del pareggio con il Napoli e della vittoria in casa del Cagliari. Per il resto, contro Juventus, Milan e Venezia, sono arrivati tre scacchi. Il dissapore è stato poi acuito anche dalle infauste prestazioni europee nei due turni con il Bodo Glimt.

Chi conosce bene la piazza, sa altrettanto bene quanto questa sia solita infiammarsi, e spesso illudersi, troppo facilmente ma come, al contempo, entri in depressione profonda con grande celerità. Il grande entusiasmo apportato dalla nomina di mister Mourinho sulla panchina capitolina sembra essere stato attutito da quest’infausto trend.

Se a ciò si aggiungono le non poche polemiche arbitrali delle scorse settimane e i dubbi legati alla gestione delle risorse da parte dello Special One, si comprende facilmente come la piazza stia vivendo un momento di grande preoccupazione.

Roma, Mourinho sotto attacco: i social parlano chiaro

Dopo l’infausto e su descritto trend, era facile aspettarsi che iniziassero a diffondersi le prime perplessità. Non sono mancate negli scorsi giorni alcune riflessioni e osservazioni sull’iberico, accusato per una serie di aspetti, a partire dallo scarso minutaggio garantito ai profili ormai noti a tutti.

Ciononostante, merita di essere sottolineato il fatto che i social stiano in queste ore pullulando di messaggi volti a sciorinare e ribadire la grande fiducia nei confronti del mister. Reo, forse, di qualche errore inevitabile anche a chi, come lui, è umano come tutti noi, il suo nome è finito tra le tendenze Twitter, dove sta spopolando l’hashgtag “Con Mourinho per la Roma“. Tanti i messaggi di totale supporto al portoghese, molti dei quali accompagnati dalla fotografia scattata in quel di Trigoria il giorno del suo arrivo.

In quell’occasione, l’ex Tottenham salutò, in uno scenario dal sapore quasi papale, tutti i tifosi accorsi a dargli il benvenuto, indicando a più riprese sulla sciarpa indossata l’emblema del club, la lupa capitolina. Un gesto, quello, che viene oggi ricordato da molti tifosi, come a voler mettere in evidenza che la cosa più importante sia proprio il bene della Roma. E soprattutto che questo non possa essere slegato dalla guida di chi, ancor tutt’oggi, resta uno dei migliori allenatori del mondo.