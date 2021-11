Calciomercato Roma, promessa sfumata | Addio a gennaio

Un complicato caso di mercato in casa Roma. C’è un giocatore fuori rosa che è tornato a disposizione con la Primavera di De Rossi. Il giovane sembrava un predestinato, ora il suo addio è scontato.

Il calciomercato non si ferma mai, gennaio è più vicino di quanto si pensi. Nella finestra di riparazione si prevede una grande rivoluzione per la Roma, sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. C’è un caso particolare, che riguarda un giovane fuori rosa. Mai preso in considerazione da Mou, non è riuscito a trovare una squadra nella finestra estiva.

Nel calcio moderno i controsensi sembrano farla da padrone, nel calciomercato ancor di più. C’è un curioso caso nella Roma, che coinvolge un ex promessa giovanile. Pochi anni fa sembrava un astro nascente del settore giallorosso, ad oggi le promesse sono state totalmente disilluse. Non è mai entrato nelle rotazioni della prima squadra, già quest’estate il suo addio pareva scontato. Addio non formalizzato però, nessuna squadra ha trovato il giusto accordo per strapparlo alla Roma, c’è un ingaggio piuttosto pesante da considerare. Anche in vista di gennaio la separazione appare inevitabile.

Leggi anche: Roma, Totti risponde a Cassano: “Da mo’ che me so’ scordato!”

Calciomercato Roma, promessa sfumata | Addio scontato

Lo strano caso di Alessio Riccardi, Ora è tornato in campo, ma con la Primavera, ritrovando quell’Alberto De Rossi che lo aveva lanciato nel calcio delle stelle. Ora lo ritrova a venti anni, totalmente ridimensionato e, ancora una volta, con le valigie in mano.

Riccardi fece il suo esordio in prima squadra nella stagione 2018-19. Subentrò all’attuale capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Totalmente inverso il suo percorso professionale, al contrario di quanto successo al numero 7. Una stagione in prestito al Pescara decisamente sottotono, 8 presenze e zero reti. Un ingaggio da 500mila euro che pesa sul suo cartellino, quest’estate il Teramo non è riuscita a tesserarlo per la Serie C. Ora ha ritrovato il campo, da fuori quota. Ed è tornato decisivo per De Rossi, finora 1 gol ed 1 assist in due apparizioni. Ha ritrovato la rete ed il sorriso, in attesa di una nuova squadra per gennaio. Addio scontato, formula tutt’altro, non è da escludere che la Roma decida di mandarlo in prestito.