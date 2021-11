Roma, Totti risponde a Cassano: “Da mo’ che me so’ scordato!”

Roma, le parole di Totti all’indirizzo di Antonio Cassano ai microfoni de Le Iene: ecco quanto dichiarato dall’ex capitano giallorosso.

Mai banale, come sempre. E così, intervistato ai microfoni de Le Iene, Francesco Totti, con la sua consueta ironia, non solo ha risposto ad Antonio Cassano, che aveva messo in dubbio la “presenza” nel cuore dei tifosi giallorossi del “Pupone” in futuro, ma ha anche sfruttato l’occasione per esprimere il suo punto di vista in merito alla situazione in casa giallorossa.

Nei giorni scorsi era montata la polemica per alcune uscite di Cassano, sicuro del fatto che “Totti non è né Messi né Maradona, tra vent’anni sarà dimenticato”. Affermazioni che avevano scaldato il tifo giallorosso e alle quali ieri, dopo qualche giorno di attesa, il diretto interessato ha voluto rispondere.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, epurazione e colpaccio | Pinto spiazzato

Roma, le parole di Totti a “Le Iene”

Come sempre, al Pupone non manca l’ironia. “Verrò dimenticato presto? E’ giusto, io è da mo’ che me so’ scordato”, ha risposto Totti. L’ex numero 10 giallorosso ha poi voluto ringraziare chi, nei giorni scorsi, nella diatriba a distanza con Cassano aveva preso le sue difese come Zeman e Mourinho: “Non ce n’era bisogno“, ha assicurato. Ma Totti ha anche voluto gettare acqua sul fuoco delle polemiche, chiarendo, in riferimento a Cassano, che “Antonio è un amico, non un ex amico“. Infine un flash sulla Roma di quest’anno, con tanta fiducia: “Mourinho è un grande, il numero uno. Se arriveremo in Champions? Sì, la Roma può arrivare tra le prime quattro“.