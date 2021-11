Roma, ansia Pellegrini | Le ultime da Trigoria

Anche quest’oggi la Roma si è ritrovata a Trigoria. Tante assenze tra i titolari, tra convocati in giro per il mondo ed infortuni. Si seguono con ansia le condizioni del capitano, Lorenzo Pellegrini.

I giallorossi hanno svolto lavoro anche quest’oggi a Trigoria. Agli ordini di Josè Mourinho si sono ritrovati nel centro sportivo i calciatori rimasti alla base. Tante defezioni, tra convocati dalle varie Nazionali ed infortunati da recuperare. Tra i tanti acciaccati uno si monitora con più ansia degli altri, capitan Lorenzo Pellegrini.

La Roma sta approfittando della sosta Nazionali per rimettere assieme i pezzi. Mourinho dovrà essere abilissimo a ritrovare l’equilibrio e l’entusiasmo di inizio stagione. Fattori positivi andati via via scemando, le prime vittorie non hanno trovato continuità e al momento la Roma vive una sorta di limbo stagionale. Sesto posto in campionato, secondo in Conference League, i tifosi si aspettavano di meglio dopo il grande avvio. Tra le note più liete fin qui c’è Lorenzo Pellegrini, probabilmente il giocatore più rigenerato dall’arrivo del tecnico portoghese. Il capitano giallorosso, capocannoniere stagionale fin qui, è uscito claudicante dall’ultima gara persa a Venezia. Anche nell’ultima gara tra i migliori in campo, come il nostro approfondimento ha sottolineato.

Report da Trigoria, ansia Lorenzo Pellegrini

Il numero 7 rimane tra gli osservati speciali, per lui un problema d’infiammazione al ginocchio. Al pari di Zaniolo non ha raggiunto la Nazionale, ora la speranza è di recuperarlo in tempo per la prossima trasferta. Non è di certo l’unica grana per Mou, lunga la lista degli indisponibili ad oggi.

🗨️ “Nel calcio siamo tutti parte della stessa famiglia” 🧑‍💻 Ieri José Mourinho è stato protagonista di un nuovo appuntamento con 'A Scuola di Tifo' 🤗#ASRoma #RomaCares pic.twitter.com/EssarzI5QA — AS Roma (@OfficialASRoma) November 10, 2021

Nicolò Zaniolo è un altro caso da seguire, anche lui non convocato da Mancini. Al pari di Matias Vina, niente Uruguay per il laterale mancino. Entrambi hanno svolto parte della sessione in gruppo. Mou conta di averli a disposizione per la prossima trasferta, il 21 ottobre sul campo del Genoa. Apprensione anche per le condizioni di Calafiori, anche lui indisponibile per l’Under 21. Unica nota lieta, finora, il probabile recupero di Chris Smalling, fuori causa dai primi d’ottobre.