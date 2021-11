Roma, rinviata la convocazione in Nazionale | L’annuncio dell’agente

Roma, ha deciso di non rispondere alla convocazione della sua Nazionale: il suo agente fa chiarezza e spiega tutto.

Sosta delle Nazionali che arriva al momento giusto per la Roma di Mourinho, che anche contro il Venezia ha offerto una prova molto distante da quelle con le quali la compagine di Mourinho aveva “spaventato” il trio di testa nella prima parte di stagione.

Tra campionato e Conference League, nelle ultime sette gare ufficiali è arrivata una sola vittoria, quella della Sardegna Arena contro il Cagliari, dove Mou è stato bravo a rivoltare come un calzino la sua squadra all’intervallo, trovando risorse importanti dalla panchina, e decidendo di puntare, a sorpresa, sul giovanissimo Felix Gyan. Il giovane ghanese, approdato in prima squadra dopo la precoce “gavetta” in Primavera, ha impressionato tutti, compreso Mou, per la disinvoltura e la consapevolezza dei propri mezzi, nonostante la giovane età, al punto che lo Special One ha deciso di concedergli uno scampolo di gara anche in un match delicatissimo come quello contro il Milan.

Roma, Gyan convocato in Nazionale: “Non si sente pronto”

In quest’ottica, non ha destato particolari sorprese la notizia relativa alla decisione presa dal commissario tecnico del Ghana di convocare il giovane terzino sinistro in vista dei match di Qualificazione Mondiale per Qatar 2022. Convocazione che Gyan ha preferito “rimandare” dal momento che, come riferito da Olivier Arthur, l’agente che ne fondamentalmente ne cura gli interessi in coabitazione con l’agenzia CAA Base, “non si sente ancora pronto, e vuole proseguire il suo percorso di crescita con Mourinho prima di accettare la convocazione, sebbene ne sia fiero e lusingato. Tuttavia, non crede di essere ancora pronto psicologicamente: la pressione per chi gioca in Nazionale è molto alta, e abbiamo già comunicato tutto alla Federazione.”