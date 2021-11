Roma, Maurizio Costanzo su Mourinho: “Meglio non parlarne”

Roma, il capo della comunicazione giallorossa è intervenuto sulla questione giallorossa. In trincea, in questo momento, il conduttore televisivo

E’ diventato capo della comunicazione giallorossa Maurizio Costanzo, voluto dai Friedkin in un ruolo importante dentro una società come la Roma. Fondamentale, diremmo anche, visto quello che gira attorno al club tra giornali, radio, programmi televisivi e siti. Un continuo flusso di notizie, approfondimenti, opinioni, critiche, che non risparmiano nessuno.

Ed è per questo motivo che la proprietà americana ha deciso di affidarsi al migliore in circolazione. Perché sulla professionalità di Maurizio Costanzo, e sulla sua sapienza, c’è solamente da levarsi il cappello. Ed è intervenuto in esclusiva al sito notizie.com, il giornalista.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, l’agente di Insigne attacca il Napoli

Roma, l’idea di Maurizio Costanzo

“La Roma? Per ora non parlo, meglio aspettare almeno quindici giorni. Situazione Mourinho? Anche qui, preferisco aspettare a parlare della Roma. Non è il caso di parlare”. In trincea, quindi, Maurizio Costanzo, che rinvia qualsiasi giudizio più avanti, fissando una data nei prossimi 15 giorni. Il momento non è particolarmente tranquillo, quindi meglio non esporsi.

In ogni caso, il ruolo di Costanzo, dentro la Roma, appare assai importante come spiegato prima. Non tanto strategia di comunicazione spicciola legata ai risultati o su chi deve parlare in un preciso momento o altro, il suo ruolo pare che sia più definito per la vicenda legata allo stadio. E a tutto quello che potrebbe succedere attorno ad un evento simile quando prenderà il volo una volta per tutte e in maniera seria. Il suo ruolo, oltre alla tv, è sempre stato legato ai rapporti anche politici importanti. Un monumento della televisione, innanzitutto, ma anche un altro ruolo sicuramente decisivo per i prossimi anni della Roma.