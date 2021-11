Calciomercato Roma, è asta in Serie A | Interesse di un altro club

Anche quello di gennaio sarà un calciomercato movimentato per la Roma. Tante le operazioni che andranno concluse.

Sia in entrata che in uscita ancora tanto lavoro per i Friedkin e soprattutto per Tiago Pinto, il quale nel mercato di riparazione dovrà avere sempre il cellulare acceso.

Le priorità della Roma per quanto concerne le entrate sono sicuramente quelle del centrocampista, del terzino destro e di un difensore centrale. Difficilmente potrà arrivare anche un attaccante, anche in caso di cessione di Borja Mayoral. In attesa di capire quanto la società giallorossa riuscirà ad incassare poi anche dalle uscite della prossima estate, con i tanti giocatori in prestito, ci sono altre priorità anche per gennaio.

Calciomercato Roma, Udinese su Diawara

Lavoro simile alla scorsa estate verrà fatto con i giocatori che sono stati impiegati davvero poco, ovvero Gonzalo Villar, Bryan Reynolds, Amadou Diawara e l’attaccante spagnolo appunto. A proposito del centrocampista guineano, oltre all’interesse de Torino, si aggiunge anche quello dell’Udinese. L’ex giocatore di Bologna e Napoli è un profilo che potrebbe piacere a tutte le squadre di medio-bassa classifica. Tra queste, secondo quanto riportato da ‘tuttoudinese.it’, ci sono proprio i friulani di mister Gotti, che avrebbero effettuato i primi sondaggi.