Calciomercato, doccia fredda per la Roma | Non si muove

Nonostante sia ancora presto per la sessione invernale del calciomercato, i primi colpi di calciomercato José Mourinho li vuole subito.

Tanti i nomi presente sul taccuino di Tiago Pinto, ma non c’è stato ancora nessun affondo importante. Il general manager sta studiando le prime mosse da compiere sul mercato di riparazione, che aprirà il 3 gennaio 2022.

Uno dei ruoli sul quale la società capitolina investirà una buona parte del budget, è il terzino destro. Oggi lo Special One punta esclusivamente su Rick Karsdorp, ma nonostante la buona continuità fisica dell’olandese, non può giocare ogni tre giorni, complice anche un passato di infortuni. Per questo Bryan Reynolds verrà ceduto in prestito e la Roma interverrà in quel ruolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, svendita totale | Doppia occasione

Calciomercato Roma, a gennaio non si muove

Sicuramente poteva tornare comodo Alessandro Florenzi, vista la situazione attuale, ma il giocatore romano è andato poi in prestito per 1 milione di euro al Milan. Un profilo che piace è quello di Marcus Holmgren Pedersen, il quale se fino a qualche giorno fa sembrava un obiettivo abbastanza accessibile, oggi non lo è più. La dirigenza del Feyenoord ha deciso che il terzino classe 2000 norvegese a gennaio non si muoverà. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, il club olandese ha categoricamente fatto sapere che il giovane calciatore non lascerà la città nella prossima sessione di calciomercato.