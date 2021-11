Calciomercato Roma, svendita totale | Doppia occasione

Nuova pista di mercato in casa Roma, in vista della finestra di riparazione. Nella sessione di gennaio i giallorossi potrebbero cambiare molto, sfruttando una doppia occasione.

Il calciomercato di gennaio è più vicino di quanto si pensi in tutta Europa. Durante l’ultima sosta Nazionali continuano a rincorrersi voci di trattative e colpi di scena. Un’indiscrezione dalla Francia lascia davvero pochi dubbi, a gennaio sarà svendita totale. I giallorossi potrebbero approfittarne, sfruttando una doppia occasione.

Si prevede una sessione di mercato infuocata in casa Roma, sulla falsariga di quanto visto nella finestra estiva. I giallorossi dovranno essere bravi ad accontentare una volta per tutte le tante richieste del tecnico Mourinho. Ormai non è più un segreto da settimane, la Roma ha urgente bisogno di rinforzi. Le seconde linee a diposizione sono state continuamente bocciate, a meno di clamorosi ribaltoni la strada verso l’addio a gennaio è tracciata. Nelle condizione della Roma tantissimi club in Europa, alcuni con una vera e propria crisi di liquidità. Andiamo in Francia, dove c’è una squadra che si prepara alla svendita totale, il mercato di gennaio potrebbe smantellare la rosa.

Calciomercato Roma, doppia occasione in casa Lille

Il Lille dovrà sacrificare i suoi migliori giocatori nel mercato di riparazione. Le casse del club francese sono in emergenza, la società transalpina ha dato il via libera alla cessione di almeno tre talenti. Due dei quali farebbero proprio al caso della Roma, alla disperata ricerca di rinforzi di spessore.

Nello specifico parliamo del terzino turco Celik, classe 1997, dal 2018 in forza al club francese. I giallorossi hanno urgenza immediata nel ruolo, finora il solo Karsdorp ha convinto Mou. Altra pedina da regalare al tecnico è il famoso nuovo centrocampista. Proprio i francesi sarebbero disposti a cedere il portoghese Renato Sanches. Il presidente in persona ha avallato la cessione, si potrebbe strappare per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. E’ prevista una vera e propria svendita totale in casa Lille, chissà che la Roma non voglia approfittarne?

