Calciomercato Roma, colpo dalla Juve | Via libera ad una condizione

Calciomercato Roma, l’affare con la Juventus è possibile: svelate le condizioni per l’assalto dei giallorossi.

La sosta per le Nazioni ha dato libero sfogo ai rumours e alle indiscrezioni di mercato, anche perché la sessione invernale è ormai alle porte, e i dirigenti sono già da tempo all’opera per accontentare le richieste dei propri allenatori. Non è esentato da questo status quo Tiago Pinto, con il general manager dei capitolini atteso dal duplice compito di piazzare gli esuberi, e di regalare a Mou almeno due innesti.

Un centrocampista e almeno un difensore: le richieste dello Special One sono chiare, e chiaramente dipenderanno dagli esuberi che il general manager riuscirà a piazzare. Per rimpolpare la linea mediana, il primo nome sulla lista resta sempre quel Denis Zakaria divenuto improvvisamente oggetto del desiderio di molti top club europei, ingolositi dalla sua situazione contrattuale, che a giugno lo vede un possibile parametro zero. Con gli agenti dell’elvetico la Roma avrebbe già trovato un’intesa di massima, chiaramente non definitiva, dal momento che ci sono altri club interessati all’attuale mediano del Borussia Mönchengladbach. Nel caso in cui la situazione Zakaria dovesse improvvisamente rivelarsi un rebus, non è escluso che non si possano prendere in considerazione altri tipi di profili, uno dei quali chiama in causa la Juventus, e più specificamente Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus, intreccio con la Roma: Ramsey si “muove” così

Non è vero che #Ramsey non interessa alla Roma (@juventusfc e @OfficialASRoma ne parlarono già scorsa estate), semmai vorrebbe prenderlo a condizioni vantaggiose. Ovvero,prestito senza obbligo riscatto e parte dello stipendio pagato da #Juventus — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) November 11, 2021

Secondo quanto riportato da Marcello Chirico, il colpo Ramsey per la Roma potrebbe diventare realtà solo al verificarsi di determinate condizioni. I giallorossi, infatti, non accetterebbero di imbastire una trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e si auspicano che la Juve possa contribuire in maniera sostanziosa al pagamento degli emolumenti del gallese, legato alla “Vecchia Signora” da un contratto fino al 2023 da più di 7 milioni di euro a stagione. Al momento tutto molto ipotetico, ma chissà che con il passare delle settimane quella che oggi si configura come una mera idea, possa sfociare in una vera e propria trattativa.