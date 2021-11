Calciomercato Roma, ha detto sì alla Juve | Addio a gennaio

Calciomercato Roma, l’indiscrezione arrivata dalla Spagna parla chiaro e sottolinea come il giocatore abbia ormai ponderato la sua decisione.

Tra meno di due mesi nella Capitale si assisterà sicuramente ad un massiccio insieme di cambiamenti, previsto già da tempo e destinato a migliorare l’umore di un mister che, al netto dei margini di crescita della rosa, non ha mai perso occasione per denunciarne le carenze di non trascurabile importanza.

Se a ciò si aggiunge anche il non brillante momento della squadra a causa degli ultimi risultati, è facile capire come il mercato di gennaio rappresenterà un’occasione per lenire anche i dissapori di chi, dall’annuncio dello Special One, aveva utopisticamente proiettato la squadra capitolina nel corpus dei possibili concorrenti per lo scudetto.

Seguendo un percorso molto più realistico e, soprattutto, sostenibile, il modus operandi della società dopo Natale seguirà la falsariga estiva. Si cercherà, come sovente raccontatovi, di migliorare lo scacchiere laddove necessario, concretizzando colpi importanti ma alla portata delle casse e dei paletti finanziari del club. Determinante, da questo punto di vista, anche quella osmosi che Pinto dovrà essere bravo a creare tra i colpi in uscita e quelli in entrata.

Proprio relativamente a questi ultimi, sono da poco giunte interessanti novità dalla penisola iberica.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Juventus in pole per Zakaria”

Sul fronte dei nuovi approdi, da fine agosto rimbalza un nome proveniente dal campionato tedesco. Ci riferiamo, ovviamente, al centrocampista del Borussia Monchengladbach, Denis Zakaria, accostato in questi mesi a tanti altri top team del nostro continente. Le indubbie qualità sciorinate in Bundes in questi anni, unitamente alla giovane età e ad una situazione contrattuale a dir poco attraente, rendono il profilo dell’elvetico ben più che appetibile.

Pinto è da mesi sulle sue tracce ma, stando a quanto riferito dal portale ElNacional.cat, il futuro dell’ex Young Boys sembrerebbe essere lontano dal Colosseo. Merito di Massimiliano Allegri e della “Vecchia Signora” che, con i recenti e reiterati contatti degli ultimi giorni, sarebbero riusciti a superare la concorrenza e a raggiungere la pole position tra le varie società interessate al giocatore.

La Juventus avrebbe proposto lui un contratto ricco, pregno anche sul fronte dei bonus che, unitamente alla stima mostratagli dal tecnico toscano, avrebbero portato Zakaria a convincersi del progetto bianconero. Attese nei prossimi giorni importanti e, forse, decisive novità.