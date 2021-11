Calciomercato Roma, lo prende Mendes | Assist per Mourinho

Riflettori accesi sulla prossima finestra di calciomercato in casa Roma. Si torna a guardare in Inghilterra, dove Jorge Mendes può risultare decisivo.

Si attende un calciomercato scoppiettante a gennaio. La Roma dovrà cercare di puntellare al meglio la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Il tecnico non ha fatto mistero di aver bisogno di rinforzi, bocciando tante seconde linee. Una nuova trattativa può concretizzarsi ancora una volta in Inghilterra, c’è lo zampino del procuratore più famoso al mondo.

Jorge Mendes potrebbe essere decisivo ancora una volta nel mercato di Mourinho. Il procuratore del tecnico portoghese, premiato come agente del secolo, ha messo le mani su un talento seguito da mezza Europa. Ancora una volta si torna a guardare in Inghilterra. Tantissime trattative portate avanti da Tiago Pinto, su espressa richiesta di Mou, nel campionato inglese. La sola differenza è che stavolta non si parla di Premier, ma di Championship.

Leggi anche: Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | Adesso cambia tutto

Calciomercato Roma, assist di Mendes per Mou

C’è un giovane calciatore che sta conquistando mezza Europa. E’ un diciannovenne portoghese, in forza al Fulham. Sulle tracce del talento di Fabio Carvalho si sta muovendo mezza Premier League, ma non solo. In Inghilterra sono sicuri, Jorge Mendes sta per diventare il suo procuratore.

L’assist a Mou potrebbe esser servito, con la complicità di un altro connazionale. Il Gm Tiago Pinto sarà ancora una volta il tramite decisivo per il mercato giallorosso, dando alla Roma un nuovo tocco lusitano, come avvenuto tra i pali. Carvalho, classe 2002, sta facendo vedere grandi cose nella seconda serie inglese. Trequartista di livello, sulle sue tracce tanti top club europei, oltre ad un antico accostamento al Milan, come riportato dai colleghi di SerieBnews.com. Si prevede un mese fi gennaio intenso per il talento portoghese, chissà se alla fine Mendes non possa esser decisivo per regalarlo alla Roma?