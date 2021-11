Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | Adesso cambia tutto

Calciomercato Roma, caso Zaniolo: il fantasista vive un momento particolare. Le mosse della società per rasserenarlo

Vive un momento particolare Nicolò Zaniolo, che non è riuscito, fino al momento, a incidere in questa stagione. Ha sentito anche i fischi nella gara in Conference League contro il Bodo, e poi si è accomodato in panchina per scelta tecnica contro il Venezia. Poi l’infortunio e la mancata convocazione in Nazionale. Nessun problema psicologico in questo caso – uno che viene da due gravi infortuni ha superato momenti peggiori – anche perché, la telefonata di Mancini, che gli ha confermato la stima, è stata un toccasana.

Certo, adesso anche la Roma, e Mourinho soprattutto, si aspettano qualcosa in più. Anche perché, lo Special One, in privato – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – è ricco di elogi per Nicolò, ritenuto dal tecnico sotto l’aspetto della potenzialità, un gradino sotto solamente a Mbappé e Haaland. Due che sono già esplosi, è evidente, ma che potrebbero anche essere seguiti a ruota dal giallorosso. Che adesso, però, ha dei problemi. E la società è pronta a risolverli, per quanto possa fare, cercare di rasserenarlo.

Calciomercato Roma, le mosse della società

Zaniolo è giudicato dentro la Roma uno degli elementi più importanti. Ma a livello d’ingaggio non è così (2,2 milioni con bonus) ecco perché, Vigorelli, agente del calciatore, avrebbe posto le basi per un rinnovo da chiudere in maniera veloce, nonostante Pinto voglia parlare più avanti dei rinnovi non urgenti, Ma questa situazione, almeno nel caso specifico di Zaniolo, potrebbe essere presa di petto molto prima. Anche per blindare il calciatore, che è sempre seguito da molti club, non solo in Italia, ma soprattutto all’estero, che in estate potrebbero anche presentarsi con un bel po’ di milioni per strapparlo ai giallorossi.

Uno scenario – secondo la Gazzetta – che per il momento nessuno prende in considerazione, la Roma ha la priorità che Zaniolo torni al più presto ai suoi livelli.