Calciomercato Roma, blitz Mazzarri e Juric | A gennaio rivoluzione in difesa

Calciomercato Roma, effetto domino: movimenti in Serie A che costringono la Roma a cercare due difensori. Ecco le ultime

Servono due difensori a Mourinho a gennaio. Anche perché si potrebbe scatenare un effetto domino in Serie A – spiega il Corriere dello Sport – con uno dei possibili obiettivi giallorossi che, però, è cercato in maniera insistente dal suo ex allenatore, visto che in questo momento non riesce a trovare spazio nel suo attuale club.

Il blitz lo starebbero per fare Mazzarri da una parte e Juric dall’altra: il primo, adesso al Cagliari, vuole Izzo – accostato alla Roma in tempi non sospetti – per cercare di ritrovare una certa solidità difensiva che in queste settimane, in Sardegna, è mancata. Il secondo invece, per andare a coprire il buco lasciato dal difensore napoletano, vorrebbe Kumbulla, che la Roma è pronta a cedere, anche in prestito, soprattutto perché Mourinho non si fida in maniera totale dell’albanese. E allora, a gennaio, sarà rivoluzione dietro.

Calciomercato Roma, in difesa cambia tutto

Tenendo presente che, in ogni caso, un esterno destro deve arrivare per forza (Reynolds è destinato alla partenza) per aiutare Karsdorp, non c’è dubbio che con la partenza di Kumbulla un altro difensore centrale bisogna prenderlo. Sì, perché Smalling è più fuori che dentro – continua ad avere problemi fisici da quasi un anno ormai – e i soli Mancini e Ibanez non posso giocare tutte le partite. In difesa, insomma, dovrebbero essere almeno due i movimenti in entrata di Tiago Pinto, che deve anche regalare un centrocampista e un attaccante.

In ogni caso, al momento, il reparto che necessità di maggiori investimenti sembra appunto quello difensivo. Mou chiede esperienza. E questo il general manager portoghese lo sa. Ma in tutto questo è notizia di oggi che uno degli obiettivi, Vazquez, non si dovrebbe muovere da Madrid. Un altro problema da risolvere. E i rebus diventano tanti.