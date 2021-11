Calciomercato Roma, battaglia in Serie A | Servono 20 milioni

Si continuano a rincorrere nuovi scenari di mercato in casa Roma. Arrivano conferme sull’interesse di un calciatore del Sassuolo. Mezza Serie A sulle sue tracce, la sfida è aperta.

La Serie A è ferma per la sosta Nazionali, l’ultima dell’anno solare. Tempo di guardare al calciomercato di riparazione, prevista una sessione pirotecnica. Tante squadre sono sulle tracce di un attaccante del Sassuolo, lo stesso club spera nel rinnovo. Anche dalla Francia arrivano conferme, almeno quattro club vogliono acquistarlo.

Ultima sosta Nazionali, prima della finestra di mercato di gennaio. Tantissime squadre in Serie A stanno iniziando ad intavolare trattative, nel calcio d’oggi il mercato è davvero sempre aperto. Piovono conferme dalla Francia, mezza Serie A si muove sulle tracce dell’esterno offensivo del Sassuolo. Almeno un poker di big interessate, oltre alla società neroverde che non ha intenzione di perderlo. Gli emiliani piuttosto vogliono tentare l’affondo verso il rinnovo, il suo contratto è in scadenza nel 2023. Ma è caccia aperta nel nostro campionato, la concorrenza è agguerrita. Lo scenario che vi avevamo anticipato si arricchisce.

Calciomercato Roma, piace a mezza Serie A

Fari puntati sul futuro di Jeremie Boga, dal 2018 in forza al Sassuolo. L’esterno offensivo fa della capacità nel dribbling la sua arma migliore, unita ad una forza atletica esplosiva. Pagato 10 milioni di euro dal Chelsea, ennesimo colpo andato a segno per la società emiliana. Finora 97 gare in maglia neroverde, condite da 18 reti.

Se la Roma volesse riuscire ad aggiudicarselo deve innanzitutto soddisfare le richieste economiche del Sassuolo, almeno 20 milioni di euro. Di certo non l’unico ostacolo, visto che la concorrenza è altissima. Il Napoli in primis, sta cercando un sostituto naturale per Insigne. L’Atalanta, da sempre sulle tracce dell0esterno offensivo. Ad aggiungersi alle pretendenti arriva anche il Milan, segnale di quanto abbia fatto bene Boga con la maglia del Sassuolo finora. Conosce il nostro campionato ed ha caratteristiche uniche nel ruolo, la battaglia di mercato è già iniziata. A riportarlo è stato il sito Foot Mercato.