Calciomercato Roma, affare a rischio | Irruzione a sorpresa: Mou trema

Calciomercato Roma, sembrava essere molto vicino ad una definizione, e invece il “regalo” per Mou diventa sempre più complicato.

I messaggi lanciati da Mou nel corso di svariate interviste sono stati suggellati anche da prese di posizione “ufficiali” da parte del tecnico lusitano, che molto spesso ha preferito non convocare quelle pedine che considera poco funzionali al suo progetto tecnico-tattico.

E così, è capitato che i vari Villar, Kumbulla, Diawara o Mayoral, all’occorrenza, siano stati spediti in tribuna: la scelta fatta all’indomani della disfatta in terra norvegese, ad esempio, si inserisce autorevolmente in questo solco. Dai nomi sopra citati, si evince come il centrocampo sia il reparto per il quale lo Special One abbia chiesto un ritocco, un colpo in grado di dare ciò che la mediana giallorossa attualmente non ha: fisico, centimetri, prestanza atletica e dinamismo. Caratteristiche che, ad esempio, sono diventate un vero e proprio marchio di fabbrica di Denis Zakaria, individuato da tempo come il profilo giusto, anche perché ha il contratto in scadenza il prossimo anno che, salvo dietrofront improvvisi, non sarà rinnovato. Tuttavia, la concorrenza per l’elvetico con il passare dei giorni sta diventando sempre più folta, e oltre a quello della Juventus, bisogna segnalare l’interessamento di altri top club del panorama internazionale.

Calciomercato Roma, colpo Zakaria: aumenta la concorrenza | I dettagli

Aumentano i corteggiatori per #Zakaria. Oltre alle piste già note (Roma e Juve), anche il #Barcellona ha preso informazioni. In Italia contatti anche con #Inter, in UK sondaggi da #Arsenal e i due club di Manchester @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) November 11, 2021

Stando a quanto riferito da Gianluigi Longari, infatti, il Barcellona, così come l’Inter, avrebbero avviati i primi contatti, mentre in Inghilterra l‘Arsenal e i due club di Manchester starebbero sondando la situazione: non si segnalano offerte concrete in questo momento, con la Roma che parte comunque da una situazione di vantaggio, alla luce del lungo corteggiamento messo fin qui in campo. Tuttavia, la sensazione è che il tempo stia cominciando a stringere e che Pinto debba tagliare la testa al toro, per evitare che si riproponga quanto successo la scorsa estate con Granit Xhaka. Mou attende.