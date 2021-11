Calciomercato Roma, baby talento dalla Russia | Concorrenza spietata

Calciomercato Roma, sondaggi per il giovane centrocampista russo, che fa gola a tanti club in giro per l’Europa.

Il progetto “sostenibile” della Roma vede nell’acquisto di giovani di talento da valorizzare uno dei suoi passaggi obbligati, con la consapevolezza che, per diventare grandi e poter competere su tutti i fronti alzando esponenzialmente l’asticella, serve anche che a baby fenomeni vengano accostati anche profili d’esperienza.

Non desta particolari sorprese, dunque, l’apprendere che anche la Roma abbia cominciato a sondare il terreno per il giovane centrocampista della Dinamo Mosca Arsen Zakharyan, legato al club russo da un contratto in scadenza nel 2024. Il diciottenne sta impressionando tutti per qualità e consapevolezza dei propri mezzi: regista dal fiuto del goal con spiccate doti nell’inserimento, ha timbrato la marcatura già in due circostanze in questo scorcio di stagione, in campionato, catalizzando l’attenzione dei principali top club.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, affare a rischio | Irruzione a sorpresa: Mou trema

Calciomercato Roma, sondaggi per Zakharyan | City e Chelsea pronti al blitz

Stando a quanto riferito da teamtalk, oltre ai giallorossi, anche Real Madrid, Atletico, Siviglia, Ajax, Psv, Atalanta ed Inter si sarebbero resi protagonisti di contatti esplorativi, per cominciare a tastare il terreno. Uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico russo ha suscitato interesse anche in Germania, dove si dice che una dozzina di club siano sulle tracce, tra i quali il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco. Tuttavia, sarebbero il Manchester City e il Chelsea le principali indiziate a mettere le mani sul classe ‘2003, che fa gola anche ad Everton, Leicester, Brighton e Brentford.