Talento al bivio | Futuro da decidere per il pupillo di Totti

Talento al bivio, sarà fondamentale trovare una soluzione e ponderare poi una decisione definitiva per il gioiellino della scuderia Totti.

In questi giorni di fermo dei campionati per la sosta delle Nazionali legata alle prossime qualificazioni in Qatar 2022, intriga la questione legata al giovane trequartista della Roma, Cristian Volpato. Nato a Sydeny nel 2003, è approdato nella Capitale dopo aver sciorinato, sotto gli occhi di Fienga, una grande prestazione in occasione di un torneo giocato in Malesia.

La firma sul contratto è arrivata nel gennaio 2020, poco dopo seguita da una crescita a dir poco importante nel settore giovanile della Roma. Il suo nome e, in particolare, la questione sorta in queste ultime ore sembra aver catalizzato l’attenzione non di pochi, soprattutto considerando il livello e i margini di crescita di un giocatore che tra meno di una settimana diventerà maggiorenne.

Talento al bivio, c’è l’Australia nel futuro di Volpato?

Ciò che sta facendo discutere è la mancata convocazione di Cristian Volpato nella Nazionale dell’Under 19. In particolar modo, la scelta , se destinata a ripetersi, potrebbe portare il diretto interessato a compiere lo stesso passo fatto da un altro baby giallorosso, Nicola Zalewski.

Le origini di Volpato, unitamente ai grandi livelli tecnici espressi, potrebbe infatti catalizzare l’attenzione della Nazionale australiana e convincere quest’ultima a proporgli un tesseramento con la propria federazione. Si tratterebbe di una beffa potenzialmente molto importante per l’Italia. La nostra Nazionale si farebbe sfuggire, infatti, un giocatore che ha già dimostrato grandi cose e che, curiosità forse già nota ai più, fa parte della scuderia di Francesco Totti, la CT10.