Calciomercato Roma, lo vendono a gennaio | Testa a testa con l’Inter

Calciomercato Roma, duello con l’Inter per il regalo da consegnare a Mou: si aprono spiragli importanti. I dettagli.

L’intenzione di Pinto è quella di esaudire le richieste di mercato di Mou a stretto giro di posta, con lo Special One che ha invocato da tempo dei rinforzi importanti soprattutto in mediana e in difesa.

Tanti i nomi sull’agenda del general manager dei capitolini, a cominciare da quel Denis Zakaria finito improvvisamente nel mirino di altri top club. Tuttavia, i giallorossi si muovono anche in difesa, non solo per assicurarsi un vice Karsdorp all’altezza (in questo senso, la candidatura di Dalot è tornata prepotentemente in auge), ma anche per migliorare la batteria di centrali, alla luce delle condizioni fisiche precarie di Chris Smalling, e della poca fiducia che il tecnico lusitano ripone in Marash Kumbulla.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, primo regalo per Conte | Via libera Pinto

Calciomercato Roma, colpo in difesa: Mou sfida l’Inter

Uno dei nomi finiti sul taccuino della Roma è quello del centrale brasiliano Marcao per il quale, stando a quanto riferito da TMW, potrebbe profilarsi a stretto giro di posta un duello di mercato con l’Inter, dal momento che il Galatasaray sarebbe intenzionato a vendere il centrale per ottenere liquidità sufficiente a sferrare un colpo in attacco: sia i giallorossi, che i nerazzurri, hanno effettuato dei sondaggi per tastare la situazione, e non è detto che i contatti non possano sfociare in una trattativa concreta nel corso delle prossime ore. Situazione, dunque, da monitorare con estrema attenzione.