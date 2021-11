Calciomercato Roma, cambia tutto | Nuovo allenatore: la decisione

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativi alla situazione del centrocampista.

La questione, a dir poco vessata, legata alla zona mediana di campo è divenuta ormai un vero e proprio tormentone all’ombra del Colosseo. Merito anche dei limiti palesati dalla squadra proprio in questa regione di campo, come evidenziato dalle non poche e consequenziali difficoltà della difesa giallorossa.

A schermare quest’ultima, finora, Mourinho ha quasi sempre schierato la coppia Cristante-Veretout, a sua detta la migliore proponibile, considerando il materiale tecnico a sua disposizione. I trattamenti, poi, riservati a profili quali Villar e Diawara hanno lasciato intendere come lo Special One non abbia grande considerazione, Darboe a parte, delle alternative.

Ciò giustifica, quindi, le reiterate richieste avanzate alla società durante la scorsa campagna acquisti orientate alla ricerca e all’approdo di un elemento che potesse felicemente alternarsi ad uno tra il numero 17 o il numero 4, apportando un contributo che le qualità e le caratteristiche degli ex Fiorentina e Atalanta non riescono a garantire.

Calciomercato Roma, cambiano i piani in casa Aston Villa: Douglas Luiz verso la permanenza

Il nome finito in pole position sul taccuino di Pinto sin dalle prime settimane di giugno è stato quello di Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal dettosi entusiasta di poter lavorare con “Mou” ma il cui approdo è poi sfumato a causa della mancata intesa tra Roma e “Gunners”. Da quel momento, a Trigoria, dove si era da poco ovviato alla questione Spinazzola con il non poco tortuoso ingaggio di Vina, la priorità è stata rappresentata dal voltafaccia di Edin Dzeko.

La richiesta di cessione del bosniaco ha costretto la dirigenza a trovare celermente una valida alternativa, mettendo in disparte quella che era stata, come detto, l’unica grande richiesta del portoghese. Inutile sottolineare come, quest’ultimo, si attenda ora un “regalo” a gennaio. Una sorta di dono procrastinato di qualche mese ma che permetta di aumentare il livello di una rosa importante ma, al contempo, con non pochi limiti.

I giocatori seguiti in queste settimane sono stati plurimi. Tra i vari, va segnalato anche Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa monitorato anche tra luglio e settembre. Il numero 4 è valutato in Inghilterra circa 35 milioni di euro. Una cifra importante e che ha reso sin dal primo momento questa trattativa tutt’altro che semplice.

A ciò si aggiunga quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“. Sulle colonne del quotidiano nazionale è stato infatti evidenziato come l’arrivo di Gerrard sulla panchina dei “The Villans” potrebbe spegnere definitivamente le speranze dei capitolini. L’ex Liverpool non vuole infatti privarsi del brasiliano, destinato, forse, ad essere tolto definitivamente dal mercato. Seguiranno aggiornamenti.