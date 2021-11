Calciomercato Roma, via a gennaio | Mourinho scippa il Milan

Torna ad essere attuale un nome già accostato alla Roma durante il calciomercato estivo. Pinto valuta se tentare l’affondo a gennaio.

José Mourinho non ha usato giri di parole: per far crescere la Roma serve uno sforzo in sede di calciomercato. Già a partire dalla sessione invernale che si aprirà a gennaio. L’allenatore portoghese, sottolineando il buon lavoro svolto in estate dalla dirigenza, ha ribadito come la rosa a sua disposizione possa essere resa più competitiva e più equilibrata con una serie di nuovi innesti.

La palla passa ora al General Manager Tiago Pinto, che concorda con il tecnico sulle strategie da attuare nelle prossime settimane. Anche dalla proprietà sono arrivati importanti segnali di assenso: il percorso di crescita del club non si ferma. E allora sotto con il mercato, con le priorità assolute che riguardano rinforzi da acquistare in difesa e a centrocampo.

Calciomercato Roma, altra possibilità in Germania | Rientra nella lista di Pinto

In mediana sono tanti i nomi che in questi mesi sono stati accostati alla Roma. Per la verità non è escluso che Pinto possa decidere di tentare un doppio colpo nel reparto, visto che nei piani del portoghese dovrebbero salutare sia Diawara che Villar. La certezza, però, è che Mourinho si aspetta come minimo un innesto di spessore ed esperienza, come chiesto già in estate subito dopo il suo arrivo a Roma.

E mentre questa sera sarà di scena all’Olimpico un obiettivo giallorosso, Denis Zakaria, in campo con la Svizzera, sembra riprendere quota un’altra opzione. Si tratta di Florian Grillitsch, ventiseienne centrocampista dell’Hoffenheim e della nazionale austriaca. Il giocatore era stato accostato alla Roma già in estate e, dopo la decisione definitiva di non rinnovare il contratto con i tedeschi, è finito sul mercato. Secondo Il Corriere dello Sport su di lui c’era stata l’attenzione di Napoli e Milan, con i rossoneri ancora sulle sue tracce. Dal canto suo, Pinto continua a studiarlo per valutare se possa fare al caso della Roma ed inserirsi nella mediana giallorossa.