Calciomercato Roma, ha chiesto la cessione | Nome nuovo per Pinto

Dall’Inghilterra arrivano novità relative al calciomercato della Roma: una nuova possibile pista per il g.m. Tiago Pinto.

In casa Roma, nonostante la sosta per le Nazionali, il lavoro non si ferma. C’è chi lavora in campo con i reduci delle convocazioni e chi, parallelamente, prepara la sessione invernale di calciomercato. Un appuntamento fondamentale per i colori giallorossi, visto che sarà l’occasione per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Quella che si aprirà a gennaio si preannuncia come una sessione particolarmente movimentata per Tiago Pinto.

Il General Manager dovrà lavorare sia per piazzare i calciatori che non fanno parte del progetto tecnico di Mourinho, sia per inserire in rosa nuovi elementi di spessore. Occhi puntati soprattutto sul centrocampo e sulla difesa, i reparti che richiedono gli interventi più significativi. Tante le piste che il dirigente portoghese sta seguendo: una strategia utile a non farsi trovare impreparati in caso di imprevisti.

Calciomercato Roma, nome nuovo in difesa | Arriva dalla Premier

Nel reparto arretrato Pinto dovrà probabilmente acquistare un paio di elementi. Le condizioni fisiche di Chris Smalling infatti non possono dare garanzie sul futuro impiego dell’inglese e la possibilità di schierare, come avvenuto a Venezia, tre centrali impone una riflessione in tal senso. Ciò che è indispensabile, tuttavia, è l’arrivo di un esterno che possa far rifiatare Karsdorp, fin qui insostituibile.

E mentre si continua a monitorare la situazione di Diogo Dalot, dall’Inghilterra si presenta ora una nuova opportunità. Si tratta di Calum Chambers, difensore dell’Arsenal capace di agire sia come centrale che come terzino destro. A Londra Chambers sta giocando pochissimo e per questa ragione vorrebbe cambiare aria già a gennaio. Le quattro presenze – con un gol al Leeds in Carabao Cup – sono troppo poche per chi ha voglia di rilanciarsi. Alcuni intermediari lo hanno offerto alla Roma, anche perché il giocatore può arrivare a condizioni particolarmente vantaggiose, visto che è in scadenza di contratto. Pinto per ora non sembra troppo convinto dell’affare, ma osserva e non esclude la possibilità di approfondire il discorso.