Calciomercato Roma, doccia gelata Pinto | Assalto dal Portogallo

Calciomercato Roma, il blitz dal Portogallo rischia di scompaginare le carte in tavola e aprire nuovi orizzonti: Pinto “avvisato”.

Non si prospetta una sessione di mercato invernale “tranquilla” per il general manager della Roma Tiago Pinto, al quale spetta il difficile compito di rinforzare l’organico, ma con la consapevolezza di doverlo fare in modo “sostenibile”.

Ragion per cui non saranno ammesse spese folli, motivo per il quale i capitolini, tra i tanti profili vagliati, tendono a privilegiare quelli dai costi relativamente ridotti: in quest’ottica, ad esempio, si inseriscono i contatti per Samuel Umtiti, in uscita dal Barcellona e desideroso di cambiare aria, approdando in un nuovo contesto. L’arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana potrebbe rappresentare un toccasana per il difensore centrale francese, accostato le scorse settimane ai giallorossi, dal momento che si parlava di un addio imminente ai catalani. Restando in quest’ottica, è utile raccogliere un’indiscrezione che trapela proprio dalla Spagna.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, lo vendono a gennaio | Testa a testa con l’Inter

Calciomercato Roma, blitz del Benfica per Umtiti: le ultime

Stando a quanto riferito da todofichajes.com, sarebbe attualmente il Benfica il club maggiormente interessato ad Umtiti, dal momento che il club lusitano sta scandagliando il mercato alla ricerca di un difensore che sopperisca all’assenza di Verissimo, out fino a fine stagione per la rottura del legamento crociato. I lusitani, che avevano già tentato di ingolosire il Barça la scorsa estate, mettendo sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro, sarebbero intenzionati a ritornare alla carica, mantenendo costanti i contatti sia con il club blaugrana, che con l’entourage del transalpino.