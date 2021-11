Roma, De Rossi torna all’Olimpico | Intanto ha deciso il suo futuro

Roma, Daniele De Rossi torna in campo. Per lui è pronto già il nuovo ruolo. Ecco il futuro dei prossimi mesi

Si rimette la tuta Daniele De Rossi, dopo aver conquistato il titolo di Campione d’Europa insieme a Roberto Mancini nella storica serata di Wembley che ha visto gli azzurri battere i padroni di casa e trionfare a casa loro. Dopo aver preso il tesserino di allenatore, ha bisogno di un tirocinio di un anno per poter iscriversi al master Uefa. E lo farà con la federazione.

Avrà un incarico quindi nel settore giovanile azzurro, De Rossi, così poi da poter effettuare l’iscrizione per diventare un allenatore Uefa Pro e avere la possibilità di allenare in qualsiasi categoria. Tornerà in azzurro, insomma, ma non più come collaboratore tecnico.

Roma, De Rossi pronto al tirocinio

Tra un anno quindi non ci saranno più preclusioni per De Rossi, che potrebbe anche tornare in futuro alla Roma. L’ex bandiera, che ha poi chiuso la carriera di calciatore al Boca Juniors in Argentina, più volte è stato accostato ai giallorossi. Anche perché c’è anche il padre che guida la Primavera. Non si parla ovviamente ancora di un passaggio di testimone, ma senza dubbio potrebbe essere anche questa una strada importante nella sua carriera. Il suo nome, ovviamente, è legato in maniera indissolubile alla società giallorossa. I tifosi lo amano, lui ama la squadra. E tutte le componenti, per un matrimonio, ci sono. Perché no?

Intanto questo nuovo passo, che poi come detto gli permetterà di essere operativo senza nessuna preclusione. Stasera, DDR, sarà all’Olimpico per seguire la sua Italia. Poi si tufferà nel suo nuovo ruolo. E poi chissà, il futuro può regalare grandi sorprese.