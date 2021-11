Calciomercato Roma, importanti novità giungono dall’estero relative alla scelta ponderata dal giocatore.

Nella prossima campagna acquisti, in casa giallorossa ma non solo, si cercherà di limare la rosa in modo sostenibile quanto intelligente. La finalità di Pinto è quella di portare a compimento il lavoro iniziato in estate e finalmente accontentare le ultime richieste di Mourinho per questo suo primo anno nella Capitale.

Il suo anelito a voler abbracciare un nuovo rinforzo in mediano è ormai lapalissiano e si è concretizzato sia nelle dichiarazioni sovente rilasciate in conferenza sia nella gestione dei giocatori a disposizione per le due caselle presenti davanti alla difesa. In questa zona, lo Special One ha quasi sempre schierato la coppia Veretout-Cristante, confermando con le sue scelte quanto già fatto capire durante il pre-season.

La scarsa considerazione, ossia, degli altri elementi a disposizione in questo reparto, ormai prossimi a lasciare la squadra e trovare una dimensione in cui venga garantita loro maggiore fiducia e spazio. Dagli allontanamenti dei vari Villar e Diawara dipenderà anche la possibilità di registrare nuovi colpi.

Fondamentale, infatti, proseguire quel duplice lavoro in entrata e in uscita avviato a giugno e centrale per un auto-sostentamento che garantisca il rispetto del grande mantra imposto dai Friedkin, la sostenibilità. Restando sulla questione mediana, sono da poco arrivate interessanti novità relativamente ad un giocatore monitorato nel recente periodo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, scatta l’asta | Ecco l’offerta di Pinto

Calciomercato Roma, dalla Spagna: “Ceballos ha deciso il suo futuro”

Tra i vari profili monitorati, figura anche quello di Dani Ceballos. Lo spagnolo, dopo l’infortunio rimediato a Tokyo 2020 e l’esperienza in Premier, non ha mai rasentato i livelli palesati in Liga con la maglia del Betis e soprattutto del Real Madrid. La sua situazione, unitamente al forte anelito di riscatto, hanno catalizzato l’attenzione di numerosi club, Roma inclusa.

Stando a quanto riportato dal portale iberico Okdiario.com, il centrocampista avrebbe ponderato una decisione, dopo aver esaminato le non poche avances giuntegli anche dal altre squadre di Serie A e Premier League. Ceballos vorrebbe infatti proseguire la sua carriera nel campionato spagnolo e ha adesso varie possibilità.

La prima è quella di provare a restare tra le fila delle Merengues, seppur consapevole della difficoltà di uno scenario del genere. I corteggiamenti giuntigli però da diversi club quali Betis, Valencia e Villareal lasciano intendere come la sua grande volontà di restare in Liga sia tutt’altro che utopistica.

Pian piano, in conclusione, anche questa pista sembra sfumare. Vedremo alla fine con quale entrata Pinto proverà a cambiare l’umore di un mister e di una piazza attualmente non in un grande momento.