Calciomercato Roma, scatta l’asta | Ecco l’offerta di Pinto

Continua il lavoro di Tiago Pinto per rinforzare la rosa della Roma a gennaio. Il g.m. ha presentato l’offerta giallorossa per un obiettivo importante.

Sin dai suoi primissimi giorni a Roma, José Mourinho ha avanzato una richiesta alla dirigenza. La rosa della Roma, dal suo punto di vista, doveva essere rinforzata con l’acquisto di un centrocampista di spessore ed esperienza. Un giocatore capace di innalzare il livello complessivo della squadra. Non è un caso che i primi passi della sessione estiva, Tiago Pinto li mosse nel tentativo di portare a Roma Granit Xhakha.

Ma le vie del calciomercato, lo sappiamo, a volte sono imprevedibili. Lo svizzero rimase a Londra e Tiago Pinto si trovò a dover fronteggiare una serie di imprevisti – dall’infortunio di Spinazzola all’addio di Dzeko – che cambiarono il corso della campagna acquisti giallorossa. La richiesta di Mourinho, tuttavia, è ancora lì: lo Special One vuole un nuovo centrocampista nel motore della sua Roma.

Calciomercato Roma, scatta l’asta | Ecco le cifre

Con il passare delle settimane, il campo ha dato ragione al tecnico. Cristante e Veretout, coppia di titolarissimi, non possono evidentemente giocare tutte le partite di una stagione fittissima. E le riserve, da Diawara a Villar, passando per Darboe, non sono apparse all’altezza. Da qui l’attenzione di Pinto nei confronti di diversi giocatori, con un sogno mai nascosto: Denis Zakaria. Lo svizzero, protagonista anche ieri sera di un’ottima prova contro l’Italia, piace però a mezza Europa.

La possibilità di acquistarlo a parametro zero ingolosisce molti club, e l’asta per accaparrarselo è già cominciata. La Roma vorrebbe acquistarlo subito, senza aspettare di averlo gratis a giugno, e ha già fatto presentato la propria offerta. Una proposta da 6 milioni al Borussia Moenchengladbach e un contratto da 2,5 milioni a stagione, a salire, più bonus piuttosto semplici da raggiungere, per il giocatore. I tedeschi prendono tempo. Da giorni stanno cercando di convincere lo svizzero a rinnovare, per poi cederlo a prezzo più alto in estate. Il giocatore si guarda intorno e respinge il corteggiamento del Gladbach, lasciando intendere di preferire per il proprio futuro una soluzione in Premier League. Quel che è certo è che la Roma e Pinto hanno espresso in modo molto chiaro la propria posizione: i giallorossi non prenderanno parte ad aste per Zakaria.