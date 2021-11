Calciomercato Roma, tutto confermato | Affare in Serie A

Le parole del procuratore Davide Lippi confermano le concrete possibilità di chiudere un affare in Serie A durante il calciomercato di gennaio.

La prossima sessione di calciomercato vedrà con ogni probabilità la Roma grande protagonista. In casa giallorossa le grandi manovre, cominciate con la campagna acquisti estiva, non si sono mai fermate. Il lavoro da fare, come sottolineato anche da José Mourinho, è tanto. E per portarlo a termine non può bastare una sola sessione di mercato. Per questo a gennaio ci si aspettano diversi movimenti, sia in entrata che in uscita.

L’allenatore portoghese ha parlato in modo chiaro con la società. Tutti sanno cosa si aspetta dal mercato e quali sono le priorità della rosa giallorossa. I reparti da rinforzare in maniera più urgente sono la difesa e il centrocampo: è lì che Mourinho ha riscontrato la differenza più ampia tra il blocco di titolari e le riserve, spesso apparse non all’altezza della situazione.

Calciomercato Roma, addio in vista | Le parole del procuratore

Al di là degli eventuali innesti, ai quali Pinto lavora senza sosta dalla fine del calciomercato estivo, ci sarà da trovare una sistemazione anche per i calciatori in esubero. Da Reynolds a Villar e Diawara, passando per Borja Mayoral, sono in tanti ad avere la valigia in mano. E proprio a proposito dell’attaccante spagnolo, seguito da molti club europei, ha parlato questa mattina il procuratore Davide Lippi.

Il figlio dell’ex c.t., che fece da intermediario nell’affare che portò Mayoral a Roma, ha ammesso che la Fiorentina è una delle possibili destinazioni per l’attaccante spagnolo: “Ad oggi ci sono delle possibilità. Ma è un giocatore della Roma, gioca nella Roma e il mercato non è ancora nel vivo”, ha spiegato Lippi. “Anche io ho letto di Borja Mayoral in chiave Fiorentina, vedremo in futuro se succederà. Il mercato apre tra 50 giorni, siamo tutti in giro a lavorare per valutare le possibilità che ci sono“. L’agente ha poi detto la sua sull’esperienza in giallorosso di Mayoral: “Credo che sia rimasto un po’ scottato, dopo la stagione dell’anno scorso”, ha ammesso. “Penso che Borja abbia voglia di andare a fare un campionato da protagonista. Vedremo poi se sarà alla Fiorentina o altrove“. Il procuratore ha però sottolineato come il cartellino del calciatore sia di proprietà del Real Madrid e che la Roma abbia “ancora oggi il giocatore in prestito e un diritto di riscatto da poter esercitare a giugno. Vedremo, bisogna ancora fare tutte le riunioni del caso“.