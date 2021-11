Calciomercato Roma, concorrenza in Liga | Spunta un’altra rivale

Dalla Spagna rimbalzano voci circa l’inserimento di un altro club su un possibile obiettivo della Roma nel mercato di gennaio.

La lista di possibili obiettivi della Roma in vista del calciomercato invernale è lunga. Il club giallorosso, dopo un avvio di stagione eccellente, ha attraversato nelle scorse settimane un periodo di difficoltà. I risultati non esaltanti dell’ultimo periodo hanno convinto dirigenza e proprietà della necessità di seguire le indicazioni di José Mourinho. L’esigenza di rinforzare la rosa è ora condivisa da tutti, nel club.

Per questo il General Manager Tiago Pinto tiene d’occhio diverse pista, soprattutto per quel che riguarda la difesa ed il centrocampo. Parallelamente, il dirigente portoghese continua a lavorare sul mercato in uscita. Saranno infatti diversi i calciatori che, non rientrando nei piani di Mourinho, potrebbero salutare Trigoria già alla riapertura del calciomercato, a gennaio.

Calciomercato Roma, concorrenza spagnola | Spunta anche il Granada

Per quel che riguarda la campagna acquisti, invece, l’ideale sarebbe arrivare a regalare al tecnico quattro rinforzi tra difesa e centrocampo. In mediana, infatti, Mourinho è preoccupato dalla scarsità di alternative ai due titolari Cristante e Veretout, che pure non potranno disputare tutte le partite di una stagione ricca di impegni. Per questo, prevedendo l’addio di Villar e Diawara, Pinto vorrebbe inserire due nuovi calciatori. Tra i nomi ripetutamente accostati alla Roma nelle ultime settimane c’è quello di Riqui Puig.

Il talentino del Barcellona ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione e il cambio di allenatore potrebbe non bastare a cambiare il suo destino. Per la verità Xavi non si è ancora pronunciato sul futuro del ragazzo, ma le opzioni a centrocampo non mancano e la sua partenza in prestito rimane una possibilità concreta. Pinto osserva interessato, consapevole di non essere il solo dirigente sulle tracce di Puig: secondo elgoldigital.com, infatti, alla lista dei club interessati si sarebbe aggiunto ora anche il Granada. Sul centrocampista c’è da tempo anche il Betis, che vorrebbe acquistarlo per alzare il livello del proprio centrocampo. Insomma, dalla Liga non manca la concorrenza: chissà che la presenza in panchina di José Mourinho non possa rappresentare per Puig un elemento decisivo nella scelta.