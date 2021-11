Calciomercato Roma, blitz di Marotta | Beffa Pinto con lo scambio

Calciomercato Roma, irrompe Marotta: lo scambio che fa saltare il banco e manda k.o. Pinto. Si chiude già a gennaio?

La sessione invernale è già alle porte, e le voci di mercato cominciano ad intensificarsi in maniera spasmodica. Tanti sono gli intrecci che vedranno protagoniste le big del nostro campionato, i cui dirigenti proveranno ad esaudire le richieste dei propri allenatori.

In cima alla lista delle preferenze di Mou, il nome di Denis Zakaria campeggia a caratteri cubitali: Pinto sembrava aver trovato un accordo di massima con l’entourage dell’attuale centrocampista del Borussia Mönchengladbach, sulla base di un quadriennale a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, l’irruzione di molte squadre sta complicando i piani; la Juve ha tutta l’intenzione di affondare il colpo già a gennaio, stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“. Ma non è finita qui: il mediano fa gola anche a Barcellona, City, United, Borussia Dortmund ed Inter, e proprio i nerazzurri potrebbero dar vita ad un clamoroso scambio per beffare la concorrenza.

Calciomercato Roma, assalto Inter per Zakaria: ecco lo scambio

Stando a quanto riferito da calciomercatonews.com, l’intenzione dell’Inter sarebbe quella di proporre al Borussia il cartellino del giovane Satriano, che sta facendo fatica a trovare minutaggio nello scacchiere tattico di Inzaghi. Affare per forza di cose dovrebbe concretizzarsi a gennaio, alla luce della situazione contrattuale di Zakaria, legato al club tedesco fino al 2022. Con questa strategia che, ribadiamola, ora come ora si configura come un’idea, l’Inter befferebbe la concorrenza, che spera di poter trovare un accordo a prezzo di saldi con il calciatore in estate.