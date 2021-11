Calciomercato Roma, Pinto gela la Juve | Super affare in Serie A

Calciomercato Roma, la mossa di Pinto che fa saltare il banco: Juve sorpresa e super colpo in Serie A. Bomba dalla Spagna.

Il mercato, si sa, è fatto di occasioni che bisogna cogliere al balzo, soprattutto in un contesto economico nel quale, esclusi pochi club, nessuno può rendersi protagonista di grandiosi investimenti. Ecco perché il ricorso ad operazioni low cost, da un lato può garantire un innalzamento del tasso tecnico della rosa, ma al contempo strizza l’occhio anche ai bilanci che inevitabilmente devono essere salvaguardati.

Dettaglio da non trascurare, anche perché saranno almeno due i colpi che, volente o nolente, Pinto dovrà mettere a segno. Un mediano tutta corsa e dinamismo alla Zakaria, anche se la situazione per l’elvetico sta diventando sempre più complicata, in seguito all’inserimento di diversi club, e un terzino che funga da vice Karsdorp: in quest’ottica, è Dalot il nome caldo. Tuttavia, alla luce delle condizioni fisiche non sempre eccelse di Smalling, si potrebbe puntellare a stretto giro di posta anche il pacchetto dei difensori centrali, e in questo senso bisogna monitorare con attenzione un’indiscrezione che trapela dalla Spagna.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Prove di scambio in Serie A

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus per Romagnoli: i dettagli

Stando a quanto riferito dal portale iberico “El Nacional“, infatti, ci sarebbe anche la Roma nella corsa per Alessio Romagnoli, il cui contratto con il Milan, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato, in quello che, laddove dovesse concretizzarsi, potrebbe materializzarsi alla stregua di un clamoroso ritorno. Sul difensore ci sono gli occhi da tempo anche della Juventus e soprattutto del Barcellona, anche se ora come ora la priorità del difensore è quella di prolungare il suo rapporto con i rossoneri, dopo il “gelo” palesatosi nelle scorse settimane. Tuttavia, non sono esclusi clamorosi colpi di scena, con i giallorossi che comunque restano alla finestra, pronti ad intervenire nel caso in cui si dovessero palesare le condizioni giuste.