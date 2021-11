Calciomercato Roma, spunta l’obiettivo in Serie A: il rinnovo è a rischio e Pinto potrebbe farci un pensiero già a gennaio

Un cambio di consegne tra “guardie svizzere”. Prima Xhaka, poi Zakaria, adesso un altro elemento della nazionale elvetica che potrebbe finire sul taccuini di Tiago Pinto, almeno a quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina. Questa volta, però, il calciatore è già in Serie A e sta trattando il rinnovo con la sua squadra: l’Atalanta.

Remo Freuler, centrocampista in forza alla squadra di Gasperini, va in scadenza nel 2022. C’è un opzione di rinnovo per un altro anno, ma al momento non ci sono passi avanti nella trattativa con la società nerazzurra. E secondo il quotidiano romano, la società giallorossa potrebbe anche farci un pensierino. Sarebbe un vero e proprio colpo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, sorpasso Juventus e annuncio | Addio immediato

Calciomercato Roma, Freuler nel mirino

Freuler, classe 1992, è arrivato in Italia nel 2016 dal Lucerna. Da quel momento in poi è cresciuto in maniera esponenziale tanto che adesso è uno dei perni della nazionale che potrebbe strappare la qualificazione al prossimo Mondiale agli azzurri di Roberto Mancini. L’estate scorsa aveva parlato della Roma in un’occasione: quando gli era stato chiesto se Xhaka potesse davvero approdare nella Capitale. Le sue parole fecero felici i tifosi giallorossi che accarezzavano il sogno, ma poi tale è rimasto.

Adesso, nel mirino di Pinto, ci sarebbe finito lui. Secondo transfermarket il valore del cartellino si aggira sui 25 milioni di euro, ma è una cifra, questa, che non tiene conto del fatto che si potrebbe anche liberare a parametro zero qualora con l’Atalanta dovesse saltare il banco. Una pista a seguire, insomma. Anche perché, Freuler, non avrebbe nessun bisogno di tempo per adattarsi alla massima serie. Sarebbe abile e arruolabile sin da subito.