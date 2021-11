Calciomercato Roma, testa a testa a gennaio | Pinto ha deciso

Tiago Pinto al lavoro per accontentare José Mourinho durante la sessione di calciomercato che si aprirà a gennaio.

L’attenzione della Roma, nella domenica di sosta del Campionato di Serie A, rimane puntata sul calciomercato. Tante le trattative che nelle prossime settimane il direttore sportivo Tiago Pinto dovrà condurre per accontentare José Mourinho. L’allenatore portoghese ha chiesto uno sforzo alla società, trovando dirigenza e proprietà pronti ad andargli incontro.

Gli interventi più importanti riguarderanno con ogni probabilità la difesa ed il centrocampo. Nel reparto arretrato l’idea è di arrivare ad acquistare un paio di elementi: un esterno che possa dare il cambio a Karsdorp e un centrale, vista la virata del tecnico sulla difesa a tre. E se alcuni candidati delle scorse settimane sembrano perdere quota nel borsino di Pinto – Marcao, Pedersen e Bereszynski su tutti – altri sembrano invece aver scalato le gerarchie del g.m. portoghese.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, nuova idea a centrocampo | Rinnovo a rischio

Calciomercato Roma, due nuovi obiettivi | Le scelte di Pinto

Detto che Pedersen sembra destinato a rimanere al Feyenoord e che negli ultimi giorni anche la posizione di Bereszynski sembra essere entrata in una fase di stallo, si registra una frenata anche su Marcao, che non scalda la dirigenza giallorossa. Pinto non è convinto e per ora frena. Anche perché l’attenzione del dirigente per quel che riguarda i centrali di difesa sembra essersi concentrata su due altri obiettivi.

Il preferito in assoluto è Sven Botman, ventunenne centrale del Lille. L’operazione per provare a portare l’olandese nella Capitale, però, è tutt’altro che semplice: i francesi lo valutano almeno 30 milioni, troppo per la Roma. Quindi per portare a dama la trattativa servirebbe una vera e propria magia di Pinto. L’alternativa è rappresentata da Marcos Senesi: 24 anni, argentino, centrale del Feyenoord. Anche il suo cartellino non costa poco – tra i 15 e i 20 milioni secondo La Gazzetta dello Sport – ma il momento per un assalto potrebbe essere proprio questo. Senesi andrà in scadenza nel 2023 e il club olandese potrebbe decidere di farlo partire prima che entri nell’ultimo anno di contratto e perda valore. Pinto si muove nel tentativo di intavolare una trattativa che possa basarsi su un prestito immediato con un riscatto condizionato nel prossimo giugno: le grandi manovre sono cominciate, anche in difesa.