Calciomercato Roma, ultim’ora ufficiale | L’agente è in città

Arriva una conferma decisiva in vista della prossima finestra di calciomercato. Tanti giocatori con le valigie in mano, ecco l’indizio ufficiale e decisivo. L’agente è arrivato a Roma.

Ennesima conferma di un addio ormai scontato in casa Roma. Ora anche l’agente è arrivato in città, le strade si stanno per separare in vista del mercato di gennaio. Ecco l’ultimo indizio decisivo, nella finestra di riparazione potrebbe essere il primo a salutare tutti.

Tutto definito, nessuna novità in vista della finestra di mercato di riparazione. L’indizio decisivo è arrivato proprio in queste ore, l’agente del calciatore è arrivato a Roma. Non è cambiato nulla in vista di gennaio, tutto deciso verso l’addio. Mentre la Serie A è ferma per l’ultima sosta Nazionali dell’anno solare si tirano le somme in vista del mercato. Il procuratore è arrivato a Roma, saranno ore caldissime per il futuro del suo assistito. Più che certa una cessione in prestito, il rischio di una minusvalenza è sotto gli occhi di tutti.

Calciomercato Roma, il procuratore è arrivato in città

A riferirlo pochi minuti fa è stato Daniele Trecca su Twitter, l’agente di Bryan Reynolds è arrivato a Roma. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’incontro decisivo con Tiago Pinto, ormai l’addio a gennaio pare una pure formalità.

Più che probabile la cessione in prestito, impossibile evitare una minusvalenza a gennaio. Il laterale statunitense è stato pagato quasi 7 milioni di euro. Finora in campo non si è visto quasi nulla, impiegato col contagocce da Fonseca prima, ancor meno da Mourinho oggi. La miseria di 5 partite giocate in maglia giallorossa sono l’esempio più lampante di quanto il ragazzo debba crescere prima di potersi giocare le sue carte ad alti livelli. Una cessione in prestito a gennaio può rappresentare l’occasione giusta per tutti, resta da capire la destinazione e la categoria dove il terzino potrà misurarsi. Non è da escludere neanche un ritorno nella Major League Soccer.