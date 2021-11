Ko in Nazionale, ufficiale l’infortunio muscolare | Lascia il ritiro

La terza sosta stagionale per le Nazionali ha portato qualche infortunio di troppo per i club di Serie A, tra i quali anche la Roma.

Tra questi ci sono anche Torino, Genoa, Inter e altre squadre italiane che adesso dovranno capire l’entità degli infortuni dei rispettivi giocatori. Proprio in vista della sfida contro la Roma, un giocatore è tornato in Italia.

Si tratta di Ricardo Rodriguez, uscito per infortunio nella sfida di venerdì sera contro l’Italia di Roberto Mancini allo Stadio Olimpico. Il terzino sinistro della Svizzera era stato sostituito al minuto 69 da Ulisses Garcia, giocatore che poi aveva procurato il rigore dato agli azzurri, sbagliato poi da Jorginho.

Roma-Torino, Rodriguez rimane in dubbio

Per il terzino del Torino si tratta di un infortunio muscolare alla coscia. La nazionale elvetica ha fatto sapere che il giocatore ha già lasciato il ritiro della Svizzera per fare il suo ritorno in Italia. I granata di Ivan Juric sfideranno la Roma all’Olimpico domenica 28 novembre alle ore 18, ma a questo punto la presenza di Ricardo Rodriguez è in forte dubbio.

Il calendario della compagine piemontese prevede prima la sfida contro l’Udinese in casa prevista per lunedì 22 novembre, poi la sfida contro i giallorossi sei giorni più tardi. Di nuovo in casa contro l’Empoli di Andreazzoli nel turno infrasettimanale giovedì 2 dicembre e la trasferta in Sardegna a Cagliari di nuovo lunedì (il 6 dicembre).