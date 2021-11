Calciomercato Roma, testa a testa con l’Inter | Inzaghi ha deciso

Calciomercato Roma, sfida in “corsia” con l’Inter: arriva la svolta. Ecco la decisione di Simone Inzaghi: le ultime.

Dopo i messaggi lanciati da José Mourinho, l’acquisto di un terzino destro in grado, possibilmente, di agire anche sull’out mancino, è di stringente attualità in casa Roma, anche perché Reynolds non rientra assolutamente nelle gerarchie dello Special One, che lo ha a più riprese spedito in tribuna.

Questo spiega, ad esempio, la ragione per la quale sia accostato con una certa insistenza il profilo di Diogo Dalot, che tra l’altro conosce molto bene la Serie A avendovi già militato con la maglia del Milan. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, però, lo United sarebbe piuttosto recalcitrante all’idea di privarsi del terzino lusitano, a maggior ragione se non si dovesse concretizzare l’assalto a Trippier. Tuttavia, Pinto monitora diverse situazioni: un’idea affascinante porta dritti in Serie B, e riguarda il terzino sinistro brasiliano del Monza Carlos Augusto, per il quale anche l’Inter avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma, sprint Inter per Augusto: Inzaghi non ha dubbi

Stando a quanto riferito da seriebnews.com, una discriminante da prendere in considerazione concerne l’eventuale promozione in Serie A del Monza che, laddove non dovesse arrivare, aumenterebbe esponenzialmente le chances di un addio di Carlos Augusto, che comunque potrebbe restare ancora un anno in prestito ai brianzoli. Tuttavia, Inzaghi sarebbe intenzionato a puntare sin da subito sul laterale carioca, e avrebbe incaricato i suoi uomini mercato di affondare il colpo già la prossima estate: la valutazione del calciatore non si dovrebbe discostare molto dai 4 milioni di euro che servirono per prelevarlo dal Corinthians, club che detiene il 60% ricavato dalla plusvalenza ricavata dalla sua cessione.